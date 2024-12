Raúl Timerman: "A los más jóvenes le gusta que Milei maltrate a opositores y despedidos"

Raúl Timerman señala que la dicotomía entre Cristina Kirchner y Javier Milei beneficia a ambos, pero el analista también subraya el rol de Axel Kicillof. A su juicio, mientras Milei se enfoca en Cristina debido a las acusaciones de corrupción, evita confrontar a Kicillof, quien es visto como un político "honesto". ”Cristina Kirchner está acusada de corrupta, y Axel Kicillof está acusado de honesto”, expresó en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Raúl Timerman es analista político y director del Grupo Opinión Pública.

Hoy es el día 366 de la presidencia de Javier Milei , el primer día posterior al primer año de gobierno de Javier Milei. En la apertura de este programa planteábamos que quizás haya amenazas por delante para Milei por lo que significa la asunción de Trump en los Estados Unidos, y el cambio sustancial que implique en la política económica mundial: aumento de aranceles a China, China y Brasil devaluando... Recientes artículos del Financial Times y de Brooks sugieren que todas las economías emergentes se devaluarán. No alcanzarán los dólares del Fondo Monetario Internacional para ayudar a que Argentina no devalúe. Me gustaría si podés hacer un balance entre el año que pasó y tu análisis del año que viene, desde tu perspectiva.

Este... Me pedís un pequeño seminario sobre Milei. Esto ha sido la irrupción de un presidente que venía con dos modalidades muy claras: una era la avalancha de medidas; la otra, mostrar el ejercicio de la autoridad. Hay muchas cosas que ha hecho el Presidente que están bien valoradas por sus votantes.

Fijate que no hubo grandes fluctuaciones en la aprobación y desaprobación del gobierno de Javier Milei durante el año, excepto a mediados de septiembre, cuando se dieron los dos vetos conjuntos: uno a la ley de movilidad jubilatoria y otro al financiamiento universitario. Ahí, claramente, la desaprobación superó la aprobación.

En los sondeos que venimos relevando con Shila Vilker desde principios de año hasta ahora, vemos que la sociedad está dividida 50/50: 50% aprueba y 50% desaprueba. Ahora bien, Javier Milei tomó una cantidad impresionante de medidas. Nosotros agarramos 25 o 30 de las principales y pedimos la opinión de la gente. Hay al menos seis medidas que más del 60% las aprueban. Esto quiere decir que, si el 50% aprueba el gobierno, hay gente que no aprueba al Gobierno pero sí ciertas medidas. También hay otras medidas que tienen menos del 40% de aprobación. Esto implica que hay gente que aprueba al Gobierno pero no estas medidas. Yo creo que ahí radica la fortaleza de Milei: la irrupción en catarata de medidas y anuncios a lo largo del año.

Otra fortaleza, que algunos ven como debilidad, ha sido que, en 365 días, se desprendió de 100 funcionarios del Poder Ejecutivo, uno cada 3.6 días. La gente valora esto como ejercicio de autoridad y lo compara con el gobierno de Alberto Fernández, al que se le reclamaba que usara la lapicera y nunca lo hacía.

Un dato adicional que marca una progresión en la confianza a futuro es la percepción de la situación económica . En junio, cuando preguntabas por la situación económica del país (no personal), el 80% decía "mala o muy mala" y solo el 20% "buena o muy buena". Ahora, en diciembre, eso pasó a ser 60/40.

Eso, siguiendo todos esos parámetros, especialmente la confianza a futuro, que la mantuvieron siempre los votantes de Milei, es lo que ha entusiasmado al Presidente para presentar ayer, si ustedes observan la escenografía, un “pentágono de hierro”. Milei, Karina a la derecha, Guillermo Francos a la izquierda, Toto Caputo, y entre el Presidente y Guillermo Francos, Patricia Bullrich. Ese es el pentágono de gobierno. Detrás Santiago Caputo, pero es servicio de inteligencia, actúa con clandestinidad, detrás del escenario.

¿Qué hace el Gobierno para el año que viene? Como le funcionó, Milei habla y anuncia una catarata de medidas para el año que viene. Y vos fijate, a mí me llamó poderosamente la atención que se ocupó solamente de un político, cuando se refirió a los cleptómanos que robaban con la SIRA, que pedían coimas, etcétera. La SIRA ocurrió siendo Sergio Massa ministro de Economía, Tombolini secretario de Comercio, Germán Cervantes a cargo de la SIRA. Creo que fue a lo único que se refirió Javier Milei, y creo que esa referencia tiene que ver con la aparición de Sergio Massa en el acto del PJ, que nunca había aparecido.

Para Timerman, los sub-25 no ven con malos ojos que Milei maltrate y no tolere a quienes piensan distinto que él.

¿Crees que está directamente relacionado? ¿Había una especie de pacto de silencio?

Creo que sí, si no es inexplicable esa referencia. Nunca se refirió a él en particular. Javier Milei tiene claras una cantidad de cosas. Hay algo que forma parte de la fanfarria de Milei, que es muy desagradable para gente de nuestra edad, formada en otra cultura, con otra forma de ser, pero que los menores de 25 que estuvimos testeando no lo ven como desagradable, que es la brutalidad en el trato y la intolerancia hacia aquellos que piensan diferente a él. Cuando se refiere a periodistas, políticos, etcétera. Yo creo que eso forma parte de la fanfarria, no afecta las medidas de fondo que toma.

Vuelvo con el comienzo de la pregunta. Vos que conocés Estados Unidos, ¿puede ser que Donald Trump sea una complicación económica para Javier Milei?

Yo creo que incluso el gobierno debe mirar con dos ojos la asunción de Trump. Por un lado Milei dice “es mi ídolo”, “mi jefe”, “es uno de los dos principales líderes mundiales y el otro soy yo”. Pero por otro lado está anunciando medidas proteccionistas, nacionalistas, antiglobalización, de separarse del mundo, para proteger al laburante americano, que pueden generar un problema serio para esta política argentina de sobrevaluación del peso. No nos olvidemos que no podíamos exportar limones cuando Trump era presidente.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ven ustedes lo bien que cae ese discurso autoritario de Milei en los más jóvenes, que al resto puede caer como desagradable? ¿Hubo en este sector algún movimiento hacia la oposición, o la oposición logró llegar de alguna manera? Me refiero especialmente al peronismo.

La oposición, en términos de peronismo, si vos agarrás dirigente por dirigente, cada uno está preocupado por su propio destino. No hay ninguno que esté preocupado por presentar una alternativa diferente para el país.

Cuando vos agarrás los grupos de menores de 25 años que votaron a Sergio Massa, le reconocen a Milei que consiguió una estabilidad económica. Lo que pasa es que los que votaron a Massa dicen: "A costa del sufrimiento de mucha gente". Y los que votaron a Milei dicen: "Como base de partida para la reactivación". Y cuando vas a la oposición, por supuesto, los que votaron a Milei van con la boleta de Milei completa siempre. No tienen dudas. No les importan las elecciones. Es Milei sí o Milei sí. Los que votaron a Massa tienen un serio problema, porque miran a la oposición… Están desanimados y están desilusionados de la oposición. Y yo te digo que en la Argentina esa gente normalmente debería volcarse a la izquierda si la izquierda les ofreciera una oportunidad interesante. Pero la izquierda argentina ha quedado tan a destiempo de la historia de la humanidad que veo difícil que eso ocurra.

Pero si hubiera una izquierda racional, digamos, una izquierda bien estructurada, con propuestas concretas respecto a cosas realizables, yo creo que la oposición peronista se fragmentaría y tendría serios inconvenientes para las próximas elecciones. Quizás no las de medio término, porque son elecciones provinciales, pero cuando quieran presentar una alternativa presidencial, puede haber serios inconvenientes.

Podría surgir una nueva fuerza. La fuerza de los gobernadores, por ejemplo. Hay una cantidad de gobernadores que están hablando entre sí, que pertenecen a signos políticos diferentes, y que están buscando una alternativa federal. Eso hay que mirarlo con cautela, porque todavía no es público, pero existe eso, y participa gente de Axel Kicillof, Pullaro, Rolando Figueroa, Nacho Torres, mucha gente…

Elizabeth Peger: Claramente el peronismo y los sectores vinculados al peronismo, claramente están enfrentados a la propuesta y la política de Milei. El problema mayor, me parece, está por el lado del PRO, ¿no? ¿Qué va a hacer Macri ?

Ese es el problema para Milei, digamos. Lo tuvo entretenido invitándolo los miércoles a la noche a comer milanesas con papas fritas, pero no le dio nada. Y los votantes los sigue teniendo Milei.

Hoy la cercanía con La Libertad Avanza es del 31-32%, y la cercanía con el PRO es del 7-8%. Entonces, indudablemente, los votantes se fueron. A Macri se le fue Patricia Bullrich, que está en La Libertad Avanza. Horacio Rodríguez Larreta formó una agrupación propia. El PRO tiene problemas.

Creo que va a mostrar las uñas mañana con el tema de la ficha limpia, creo que viene lo de Kueider mañana. Mañana hay reunión en el Senado y decidieron dar quórum.

Lo que creo es que el peronismo tiene un problema que, en este momento, está potenciado por el conflicto entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner , que por supuesto, digamos, aparece la madre de Máximo ahí, y ahí hay un problema serio. Y ese problema va a ser muy difícil de resolver.

Si vos te fijás, Javier Milei no habla de Axel Kicillof, solo se refiere a Cristina Kirchner. Y es muy fácil ocuparse de Cristina Kirchner para un presidente como Milei, porque Cristina Kirchner está acusada de corrupta, y Axel Kicillof está acusado de honesto, ¿te das cuenta? Entonces, no se va a ocupar nunca de Axel, se va a ocupar siempre de Cristina. Esta dupla con la que se corona el año, que es la antinomia entre Javier Milei y Cristina Kirchner, le conviene a Javier Milei y le conviene a Cristina Kirchner.

Me llama mucho la atención el vendaval que podría producir Trump en toda América Latina y en todo el mundo. ¿Cuál es tu propia opinión de cómo le va a ir a Trump en una segunda presidencia?

Le va a ir bien. A Trump no le fue mal en la primera presidencia. Le va a ir bien en la segunda presidencia, en términos de Trump.

Puede haber una tirantez importante, multipolar, en los conflictos internacionales, donde ya ahora no tenés China y Rusia, tenés: China, Estados Unidos, Rusia, India. Puede haber una aceleración de los conflictos. Pero creo que, finalmente, Trump, en términos de la relación con Rusia, especialmente la relación personal con Putin, creo que va a ordenar un poco la situación y puede llegar a resolver el conflicto en Ucrania. Le va a ir bien a Trump en su segunda presidencia en Estados Unidos.

