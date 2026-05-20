Al presidente le mienten

En el tema de la interna, no nos hemos dedicado a comentar ni a fomentar, ni a tomar partido —mucho menos— por alguno de los sectores en pugna, pero evidentemente los hay.

El presidente Javier Milei no sé si sufre el asunto o digita el asunto, quién sabe, es un misterio. Siempre hay en los gobiernos internas, más o menos visibles, más o menos virulentas, explicadas por cuestiones de poder o de negocios. Así ha sido en la historia. Difícilmente estas internas obedezcan a cuestiones de principios y generalmente tienen que ver con tensiones políticas, armados de listas, cargos públicos, peleas de poder y, naturalmente, con cajas.

En este caso, esta interna viene hace mucho tiempo. No sé si el presidente la tolera, la sufre, si no la puede controlar o si la estimula: divide y reinarás.

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Esta interna ha estado siempre liderada —aunque debajo de ellos hay otros actores— por Karina Milei, de un lado, la hermana del presidente, y por Santiago Caputo, el asesor del presidente, a quien calificó como su “hermano de la vida”. Sería una pelea entre hermanos.

Gustavo Damián González: “Esta interna está latente, mucho más fuerte que nunca”

Siempre ha habido estas tensiones, que han tenido distintas derivaciones. Probablemente la más importante de todas hasta ahora, al menos por lo que hemos visto públicamente, ha sido la caída de Guillermo Francos, víctima quien fuera jefe de Gabinete del presidente Milei, el tipo más sensato que ha tenido el gobierno del presidente Milei, que se fue o lo echaron como consecuencia de esta situación interna.

El último capítulo de esta obra tuvo que ver con unos posteos. Raro que esto haya generado una especie de crisis de gobierno. Y acá viene lo que me pareció importante, que fue una frase de esta persona conocida como el “Gordo Dan”, Daniel Parisini, que es un actor político que mucha gente mira para entender lo que piensa un sector del gobierno.

Uno puede entender lo que piensa un sector del gobierno mirando ciertos personajes, por ejemplo en la tele o en los streamings. El “Gordo Dan”, y me pareció importante, dijo que al presidente le mienten, y me pareció un dato interesante porque lo dijo alguien cercano al presidente.

La última escalada es que hubo una publicación el sábado, un posteo de alguien que se hizo llamar @PeriodistaRufus, un perfil anónimo en X, que arrobaba al asesor presidencial Santiago Caputo y, cuando uno accedía, veía que el link en cuestión había sido compartido por Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que, en la interna, está alineado con Karina Milei, con la hermana de sangre del presidente.

Esta cronología la ha publicado Clarín. Para los libertarios de Las Fuerzas del Cielo, es decir los de Caputo y del señor Dan, esto terminó siendo una evidencia de que el perfil era controlado por el menemismo, a propósito de los Menem que rodean a Karina Milei, que son varios, y usado para denostar no solo a Caputo, sino al “Gordo Dan”, a Agustín Romo y también disparaba contra otros ministros.

Santiago Caputo entonces escribió: “Qué gagá @PeriodistaRufus”. Los equipos digitales del asesor revisaron de pe a pa todos los posteos hechos de esa cuenta, atribuida al menemismo, que luego fue cerrada, y para Caputo el cierre de la cuenta fue una ratificación de que la cuenta pertenecía a estos rivales internos.

El asunto creció, se empezaron a insultar, toda una chiquilinada en la parte que se ve del iceberg; debajo de la chiquilinada algo debe estar pasando.

Entonces el presidente ayer se metió en el asunto tomando partido por ambos, lo cual está muy bien. El presidente ha tomado partido en la pelea, ¿por quién? Por los dos.

Pienso que el presidente no sé si está jugando, pero estimulando o no queriendo resolver el asunto; si no, tengo que creer que tiene una crisis de gobierno y no puede manejar a su hermana ni a su hermano de la vida.

Qué decían los mensajes de la cuenta anónima atribuida a Martín Menem: "Estás en caída libre, Santiago Caputo"

Dijo que esto fue algo que le plantaron a Martín Menem, que está prefabricado y que Martín lo explicó dentro del Gabinete para generar un problema. Al mismo tiempo, ratificó su vínculo estrecho con Santiago Caputo, el rival, y dijo: “Santiago Caputo es como un hermano para mí y además Martín Menem lleva adelante una tarea, como presidente de la Cámara de Diputados, enorme. Lo que entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en las formas en las que puede pensar una persona u otra”.

Acá no hay una discrepancia en cómo piensan, hay una discrepancia evidentemente en otros temas. Para dirimir el conflicto, el presidente apoyó a ambas partes y terminó responsabilizando al periodismo, cuando acá el periodismo lo que hace es publicar la noticia.

Si hay una disputa tan visible entre el jefe de asesores del presidente, su hermano de la vida, y Martín Menem, el número dos de Karina Milei, su hermana de sangre, se lo cuenta. En la tele se lo cuenta; hay que decirlo a esto, dependiendo del bando al que pertenece cada uno de los comentaristas.

Pero lo importante del caso es que uno de los actores de esta historia, que es el “Gordo Dan”, habló del tema, criticó a Martín Menem y dijo: “Le mintieron al presidente”. Me llamó la atención esa frase.

La Nación, en su portal, indicó que el propagandista del gobierno Daniel Parisini, alias el “Gordo Dan”, reabrió la interna digital libertaria urgida tras la filtración de una cuenta de X atribuida a Martín Menem, desde la que se difundía material opositor a la gestión de Javier Milei.

Este martes, el presidente desmintió la existencia de un conflicto en las redes sociales. Las peleas políticas se daban de diversas maneras, en diversos ámbitos, en la historia, y en esta vida las internas ocurren en el mundo donde habita La Libertad Avanza, que son las redes sociales. Comentó que es una historia prefabricada que le armaron a Martín Menem eventualmente para perjudicarlo.

El presidente no tiene ningún argumento preciso porque tendría que haber explicado quién lo armó y por qué lo hizo.

“Estoy convencido de que no es algo prefabricado, sino que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente. Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Menem sobre que fue una equivocación de su community manager. Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con esta versión previa”, dijo.

Este señor Dan debe ser una persona importante en el ámbito de Las Fuerzas del Cielo, porque están Las Fuerzas del Cielo, que conduce Santiago Caputo y donde milita el señor Dan, y están los karinistas y el menemismo, que están enfrentados. Pero que alguien cercano diga “al presidente le mienten” es un tema, porque otros comentaristas políticos muy cercanos han sugerido lo mismo.

No tengo idea, pero me pareció un dato para tener en cuenta y tomarlo en serio.

AS/ff