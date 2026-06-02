Megainversión: Chevrón presentó un pedido de ingreso al RIGI en Vaca Muerta por u$s 13.800 millones

Chevron, la petrolera estadounidense y una de las primeras grandes compañías internacionales en apostar por el desarrollo no convencional de Vaca Muerta en la Argentina, presentó una solicitud para ingresar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de US$13.800 millones en el área El Trapial, en Neuquén.

La iniciativa representa la mayor inversión de la historia de Chevron en el país y, al mismo tiempo, una de las presentaciones más relevantes realizadas hasta ahora bajo el paraguas del RIGI. El proyecto apunta al desarrollo upstream, es decir, a la etapa de exploración y producción de hidrocarburos, en una zona donde la compañía ya opera de manera directa.

La decisión tiene un fuerte valor simbólico para el sector energético. Chevron fue una de las empresas que abrió el camino del shale argentino cuando, en 2013, firmó un acuerdo con YPF para desarrollar Loma Campana, en momentos en que Vaca Muerta todavía era una promesa con más incertidumbres que certezas. Más de una década después, ese yacimiento se consolidó como el mayor campo no convencional del país y produce alrededor de 100.000 barriles diarios.

Ahora, la compañía busca profundizar su presencia en la formación con una apuesta de largo plazo. En El Trapial, Chevron ya registra una producción cercana a los 7.000 barriles diarios y aspira a ampliar su escala con un proyecto que se apoya en los incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI para grandes inversiones.

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