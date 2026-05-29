"Sin energía barata es imposible competir", el análisis sobre el control del sistema energético en Argentina en "QR!"

En el programa “QR!” de Canal E, el especialista en energía Nicolás Malinowski analizó la estructura del sistema energético argentino y advirtió sobre la concentración del sector, el rol de los recursos naturales y las implicancias económicas de las privatizaciones.

El intercambio se dio con el conductor Pablo Caruso, quien abrió la entrevista con una reflexión sobre la importancia de entender cómo se organiza la energía en Argentina, un país productor de recursos estratégicos.

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“Si la energía está vista meramente como un negocio, quien la controla termina controlando el acceso a un bien básico para la vida y el desarrollo productivo”, sostuvo Malinowski durante la entrevista.

La energía como recurso estratégico

El especialista explicó que la energía no solo es clave para la vida cotidiana, sino también para el desarrollo industrial. En ese sentido, remarcó que “sin energía accesible y a bajo costo es imposible que Argentina sea competitiva a nivel regional”.

También señaló que el sistema energético impacta de forma directa en toda la economía, desde la producción hasta la logística y el transporte, especialmente en un país donde la distribución depende mayoritariamente del camión.

Vaca Muerta y el peso de los recursos

Durante el programa se destacó la importancia de Vaca Muerta como uno de los principales polos de producción de gas y petróleo del país, considerado clave dentro del mapa energético global. Malinowski remarcó que Argentina cuenta con recursos estratégicos como gas no convencional y petróleo, lo que posiciona al país en un escenario de disputa internacional por la energía.

En ese marco, se discutió el rol de YPF y su participación en la producción, así como la concentración del sector en pocas empresas privadas que operan en toda la cadena energética.

Otro de los ejes del análisis fue el proceso de privatizaciones y la concentración empresarial en áreas clave como generación eléctrica, transporte y producción de hidrocarburos.

Según el especialista, el traspaso de activos del Estado a manos privadas puede modificar la capacidad del país para definir políticas energéticas estratégicas.

También se mencionaron actores como Pampa Energía y otras compañías del sector, que concentran parte importante de la producción y distribución.

El rol del Estado en la política energética

Malinowski sostuvo que la participación estatal sigue siendo central para el control de recursos estratégicos y el diseño de políticas públicas vinculadas a la energía.

En ese sentido, advirtió que la pérdida de control estatal sobre activos clave podría reducir la capacidad de planificación del mercado interno.

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Hacia el final de la entrevista, el especialista remarcó la necesidad de discutir el modelo energético en términos de desarrollo y soberanía, y no solo desde la lógica del mercado.

“Sin energía accesible, el país pierde competitividad y capacidad de desarrollo industrial”, concluyó.

LB