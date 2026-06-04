Este jueves 4 de junio se llevarán a cabo los Martín Fierro de los Portales Web, una ceremonia en la que se destaca el trabajo de los servicios periodísticos online. Esta se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte y estará conducida por Julieta Prandi y Nacho Girón.
Esta es la segunda edición del evento, que fue organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA). Será producido por Red Cube y cuenta con 33 categorías, en las que los mismos miembros de la organización deberán votar para obtener a los galardonados.
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Dónde se transmitirán los Martín Fierro de los Portales Web
Los Martín Fierro se transmitirán exclusivamente por el portal de Infobae. La alfombra roja comenzará a las 19:45 con la conducción de Paula Varela y Guido Záffora, mientras que la ceremonia principal iniciará a las 21:00. Como explicó APTRA, el objetivo de este evento es distinguir el trabajo del periodismo digital.
Nominados a los Martín Fierro de los Portales Web
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