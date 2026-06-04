jueves 04 de junio de 2026
ESPECTACULOS
Periodismo online

Martín Fierro de los Portales Web: por dónde se puede ver la ceremonia y quiénes son los nominados

La ceremonia tendrá lugar en Parque Norte y será conducida por Nacho Girón y Julieta Prandi. PERFIL tiene cuatro nominaciones, entre las cuales se destaca la de Jorge Fontevecchia.

Martín Fierro de Portales Web
Martín Fierro de Portales Web | Web

Este jueves 4 de junio se llevarán a cabo los Martín Fierro de los Portales Web, una ceremonia en la que se destaca el trabajo de los servicios periodísticos online. Esta se llevará a cabo en el Goldencenter de Parque Norte y estará conducida por Julieta Prandi y Nacho Girón.

Esta es la segunda edición del evento, que fue organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA). Será producido por Red Cube y cuenta con 33 categorías, en las que los mismos miembros de la organización deberán votar para obtener a los galardonados.

El mundo del espectáculo le dice adiós a una grande: murió Chunchuna Villafañe

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Dónde se transmitirán los Martín Fierro de los Portales Web

Los Martín Fierro se transmitirán exclusivamente por el portal de Infobae. La alfombra roja comenzará a las 19:45 con la conducción de Paula Varela y Guido Záffora, mientras que la ceremonia principal iniciará a las 21:00. Como explicó APTRA, el objetivo de este evento es distinguir el trabajo del periodismo digital.

Martín Fierro
Los Martín Fierro se transmitirán exclusivamente por el portal de Infobae.

Nominados a los Martín Fierro de los Portales Web

Sitio de noticias argentino

–Infobae

–La Nación

–Clarín

–El Cronista

–TN

–Mitelefe

–A24

Contenido periodístico sobre gaming

–Malditos Nerds — Infobae

–La Nación

–TN

–Pressover News

Investigación periodística

–Mariel Fitz Patrick — Infobae

–Hugo Alconada Mon — La Nación

–Nicolás Wiñazki — Clarín

–Roberto Navarro — El Destape

–Francisco Olivera — La Nación

–Bruno Yacono — TN

Nota de actualidad

–Miguel Wiñazki — Clarín

–Nelson Castro — Perfil

–Stella Garnica — A24

–Pablo Sirvén — La Nación

–Gustavo Noriega — El Observador

Nelson Castro
Nelson Castro está nominado a los Martin Fierro de los Portales Web por Perfil.

Diseño integral

–Página 12

–Clarín

–Cenital

–Infobae

–Ahora

Entrevista o reportaje

–María Laura Santillán entrevista a Locomotora Oliveras — Infobae

–Luciana Geuna entrevista a Mauricio Macri — TN

–Tomás Méndez entrevista a Guillermo Moreno — News Digitales

–Luli Fernandez entrevista a Teresa Calandra — Infobae

–Mariana Arias entrevista a Cris Morena — La Nación

Murió Marita Monteleone, la locutora que millones de argentinos escucharon durante décadas

Crónica urbana

–Facundo Pedrini — Panama Revista

–Andrés Klipphan — Infobae

–Cristian Alarcón — Revista Anfibia

–Martin Ciccioli — TN

–Gonzalo Rodriguez — A24

Periodista 2025

–Hernan De Goni — El Cronista

–Jorge Fontevecchia — Perfil

–Victoria Liendo — Seúl

–Luis Novaresio — Infobae

Jorge Fontevecchia
Jorge Fontevecchia está nominado a los Martín Fierro de los Portales Web.

Documental

–Fentanilo contaminado: una masacre sanitaria — Infobae

–Paralelo 46: la flota depredadora — Clarín

–Dólar: un amor argentino — El Cronista

–Subrogación de vientres — Filo News

Editor periodístico

–Valeria Cavallo — Infobae

–Ricardo Roa — Clarín

–Juan Abraham — Revista Gente

–Javier Petersen — El Cronista

–Jose Del Rio — La Nación

–Estefania Pozzo — Buenos Aires Herald

Innovación en medios digitales

–El Cronista

–Clarín

–News Digitales

–Crónica

–Olé

Sitio de investigación

–DIB

–El Archivo

–La Política Online

–Cenital

Sitio de información general

–Minuto Uno

–Agencia Nova

–Rosario Nuestro

–Mitelefe

Sitio político

–La Política Online

–El Destape

–Realpolitik

–La Tecla

–El Parlamentario

Sitio / contenido de espectáculos

–Primiciasya — A24

–Pronto

–Teleshow — Infobae

–Paparazzi

–Chisme

–VisionShow

Sitio / contenido deportivo

–Olé

–ESPN

–Todo Fútbol

–El Gráfico

–TyC Sports

–Solo Ascenso

Columnista destacado en portal web

–Alejandro Borensztein — Clarín

–Jaime Durán Barba — Perfil

–Felipe Pigna — Clarín

–Florencia Monfort — Página 12

Sitio del interior

–El Marplatense

Mejor Informado

–Cadena 3

–La Nueva

–La Gaceta

Columnista político

–Facundo Chaves — Infobae

–Adrián Ventura — TN

–Mariano Roa — Clarín

–Luis Majul — El Observador

–Joaquín Morales Solá — La Nación

–Javier Fuego Simondet — La Nación

Analista político

–Ernesto Tenembaum — Infobae

– Romina Manguel — El Observador

–Mariana Veron — Infobae

–Eduardo Van der Kooy — Clarín

–Eduardo Aliverti — Página 12

Columnista económico

–Sebastián Catalano — Infobae

–Liliana Franco — Ámbito

–Javier Manuel Compte — El Cronista

–Ezequiel Bustos — Clarín

–Guillermo Laborda — El Cronista

–Carlos Burgueño — Perfil

Columnista deportivo

Gustavo Grabia — Infobae

–Roman Iucht — La Nación

–Daniel Avellaneda — Clarín

–Cholo Sottile — Infobae y ESPN

Crónica periodística

–Osvaldo Bazán — Seúl

–Facundo Pastor — A24

–Ricardo Ragendorfer — Tiempo Argentino

Editorialista

–Luis Majul — La Nación

–Carlos Pagni — La Nación

–Roberto Navarro — El Destape

–Ricardo Roa — Clarín

Columnista de opinión

–Mónica Gutiérrez — Infobae

–Jonatan Viale — TN

–Daniel Bilotta — La Nación

–Sergio Berensztein — La Nación

Periodista de judiciales

–Silvana Boschi — Infobae

–Nicolás Pizzi — La Nación

–Hernán Capiello — La Nación

–Irina Hauser — Página 12

–Lucía Salinas — Clarín

–Alejandra Lazo — Revista Quorumorfer — Tiempo Argentino

Columnista de policiales

–Federico Fahsbender — Infobae

–Gustavo Carabajal — La Nación

–Ricardo Canaletti — TN

–Mauro Szeta — Vía Szeta

Columnista de espectáculos

–Andrea Taboada — Infobae Teleshow

–Agustín Rey — News Digitales

–Leonardo Ibáñez — Revista Gente

–Pablo O. Scholz — Clarín

–Juan Pablo Godino — A24

Segmento para TV con firma digital

–Diego Sehinkman — TN

–Gustavo Sylvestre — C5N

–Rolando Barbano — A24

–Marcelo Longobardi — Perfil

Periodista de sitio del interior

–Sebastián Dumont — La Prensa

–Juan Pablo Gorbal — La Nueva

–Sebastian Galligo — Ahora

Aviso publicitario para portales web

–“Se quedan con mucho” de Nutrilon (Danone)

–“Sabes que estamos (Juana)” de YPF

–“Algo que sí llega” de Mercado Libre

Columnista de ciencia / salud / vida sana

–Dr. Enrique De Rosa Alabaster — Infobae

–Norberto Abdala — Clarín

–Dr. Daniel López Rosetti — Infobae

–Juli Puente — Infobae

–Maritchu Seitun — La Nación

Rubro Magazine

–Big Bang News

–Filo News

–Bardeo News

JSM

También te puede interesar
En esta Nota