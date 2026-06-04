El mundo del espectáculo le dice adiós a una grande: murió Chunchuna Villafañe

Este jueves 4 de junio falleció, a los 92 años, la actriz, modelo y arquitecta Chunchuna Villafañe. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, mediante un posteo lleno de emoción en redes sociales.

"Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cóctel de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa. Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", escribió su hija junto a fotos de la artista.

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Además, aprovechó el espacio para contar que utilizará los próximos días para refugiarse junto a su círculo íntimo y atravesar el duelo por la muerte de su madre. "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. Así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, San Miguel. Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará".

Quién fue Chunchuna

Chunchuna Villafañe fue una actriz, modelo y arquitecta argentina que se convirtió en una de las mujeres más famosas y admiradas del país durante las décadas de 1960 y 1970. Nacida en Buenos Aires en 1940, alcanzó una enorme popularidad como modelo publicitaria, protagonizando campañas que la transformaron en un ícono de belleza y estilo de su época.

Además de su carrera en el modelaje, desarrolló una destacada trayectoria en el cine y la televisión. Entre sus trabajos más reconocidos figura su participación en La historia oficial, la película que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1986.

Participó en películas como Un guapo del 900, No toquen a la nena, Nunca estuve en Viena, Vidas privadas y Extraño. Por su trabajo en Vidas privadas recibió una nominación al Cóndor de Plata como actriz de reparto.

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En televisión trabajó en ciclos como Atreverse, Mujeres asesinas y Tratame bien, además de conducir su propio programa de decoración y arquitectura, Estilo Chunchuna.

Fuera del espectáculo, nunca abandonó su profesión de arquitecta. Durante años se dedicó al diseño de interiores, la remodelación de viviendas y el paisajismo. De hecho, en las últimas décadas trabajó principalmente diseñando jardines y espacios residenciales, una actividad que ella misma definió como una de sus grandes pasiones.

Su vida también estuvo marcada por el compromiso político y social. Durante los años setenta participó en actividades comunitarias junto al sacerdote Carlos Mugica y posteriormente compartió una larga relación con el cineasta Fernando Solanas, con quien debió exiliarse tras el golpe militar de 1976.

Chunchuna Villafañe también es conocida por ser la madre de Juana Molina, una de las artistas argentinas más reconocidas internacionalmente.

Por su trayectoria artística, su influencia cultural y su imagen pública, es considerada una de las grandes figuras femeninas de la cultura argentina contemporánea.

RG