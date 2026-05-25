Premios Gardel 2026: Los Nocheros serán homenajeados por su trayectoria en una gala que abrirá sus puertas al público

La cuenta regresiva para la gran fiesta de la música argentina ingresa en su etapa final y la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) anunció que el emblemático grupo salteño de folklore Los Nocheros recibirá el Premio Gardel a la Trayectoria. Aquel reconocimiento celebra las cuatro décadas de carrera de la agrupación, marcadas por un cancionero de éxitos populares y el respaldo sostenido de su audiencia a nivel federal.

A esta altura, la vigésimo octava edición de la gala se llevará a cabo este martes 26 de mayo en las instalaciones del Teatro Coliseo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Para este año, la organización introdujo un cambio histórico en la dinámica del evento: por primera vez se habilitó un sector específico para que el público general pueda presenciar la ceremonia y los shows en vivo, adquiriendo sus localidades a través de la plataforma Ticketek.

Dicha transmisión televisiva y por streaming de la alfombra roja y la entrega de estatuillas estará a cargo de las señales TNT y la plataforma Max. La cobertura oficial comenzará a las 20:15 con los detalles de la previa desde la alfombra roja, segmento que contará con la conducción especializada de la periodista Eleonora Pérez Caressi.

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Posteriormente, a partir de las 21, el periodista y conductor Diego Leuco asumirá el liderazgo de la gala central, guiando el desarrollo de las premiaciones y las presentaciones sobre el escenario principal.

Los Premios Gardel 2026 se entregan el 26 de mayo de 2026 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires

La ceremonia se caracterizará por una marcada confluencia de géneros musicales, reuniendo a figuras consagradas de la escena nacional y destacados exponentes de las nuevas tendencias urbanas. La grilla oficial de actuaciones en vivo para la gala central incluye las performances de Trueno, Milo J (el artista más nominado de la edición), Coti, Ángela Leiva, La K'onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra.

Asimismo, durante la instancia de la Premiere —momento en el que se entregan las primeras categorías técnicas y sectoriales— se confirmaron las participaciones musicales de Joaco Burgos y el tanguero Cucuza Castiello.

La edición 2026 refleja un recambio generacional fuerte en la música argentina, con bastante presencia de pop, urbano y cruces entre géneros

Hacia el cierre del anuncio institucional, CAPIF detalló que, por segundo año consecutivo, se consolidó un acuerdo estratégico con la empresa Meta. Esta alianza técnica y de contenidos tiene como objetivo potenciar de forma exponencial la visibilidad de cada uno de los bloques artísticos en las redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, optimizando además el alcance de los contenidos generados desde los perfiles de los propios músicos nominados.

Las nominaciones de una edición histórica

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) reveló los nominados para los Premios Gardel 2026, configurando un mapa de la música nacional donde conviven las leyendas del rock, los referentes del pop actual y la consolidada escena urbana.

Álbum del Año

La categoría central reúne algunos de los lanzamientos más relevantes del último año:

→ Cazzu – Latinaje

→ Lali – No vayas a atender cuando el demonio llama

→ Milo J – La Vida Era Más Corta

→ Babasónicos – Cuerpos, vol. 1

→ Marilina Bertoldi – Para quién trabajas vol. I

Canción del Año

Una terna amplia y diversa, marcada por cruces de géneros y colaboraciones:

→ Babasónicos – “Advertencia”

→ Milo J – “Niño”

→ Lali ft. Miranda! – “Mejor que vos”

→ Cazzu – “Con Otra”

→ Ángela Torres – “Favorita”

→ Marilina Bertoldi – “El gordo”

→ Yami Safdie ft. Camilo – “Querida Yo”

→ Trueno – “Fresh”

→ Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Grabación del Año

Uno de los cruces más llamativos incluye figuras históricas y nuevas generaciones:

→ Charly García & Sting – “In the City”

→ Milo J – “Niño”

→ Lali & Miranda! – "Mejor que vos"

Rock y pop rock

El rock argentino mantiene fuerte presencia con artistas consagrados y nuevas generaciones:

→ Fito Páez – Novela

→ Santiago Motorizado – El retorno

→ Richard Coleman – El (in) Correcto Uso de la Metáfora

→ Fernando Ruiz Díaz – Continhuará

→ Marilina Bertoldi – Para quién trabajas vol. I

Pop rock:

→ Turf – Polvo de estrellas

→ Tan Biónica – El Regreso

→ Estelares – Los lobos

→ Rayos Láser – Ya No Estoy Aquí

→ Silvestre y La Naranja – Alter ego

Música popular, folklore y tango

Folklore / nativo:

→ Maggie Cullen – Décimas

→ La Ferni – Mirarse en otros ojos

→ Liliana Herrero – Fuera de lugar

Premios Gardel 2026: todos los nominados, categoría por categoría

Tango / música ciudadana:

→ Alfredo Piro Rinaldi

→ Ariel Prat

→ Florian

Cuarteto, tropical y urbano

→ Ulises Bueno

→ Luck Ra

→ Eugenia Quevedo

→ La K’onga

→ Nathy Peluso

→ Ke Personajes

Mejor Nuevo Artista

→ Tuli

→ Blair

→ María Wolff

→ Cindy Cats

→ Las Tussi

La ceremonia de entrega se realizará este martes en el Teatro Coliseo y definirá al sucesor de Ca7riel & Paco Amoroso en el Gardel de Oro.

MV/ML