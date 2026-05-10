Quiénes fueron los ganadores de los Premios Platino: de El Eternauta a Francella

La industria audiovisual iberoamericana celebró este sábado 9 de mayo la 13° edición de los Premios Platino Xcaret en el Teatro Gran Tlachco de la Riviera Maya, donde la serie argentina El Eternauta se consagró como la gran ganadora de la noche al obtener ocho galardones. El evento, conducido por Carlos Torres y Cayetana Guillén-Cuervo, distinguió a las producciones más destacadas de España, Portugal y Latinoamérica, otorgando además el Platino de Honor a Guillermo Francella por su trayectoria. Entre presentaciones musicales de María Becerra y Camilo, la gala reafirmó el dominio de las narrativas rioplatenses en el formato televisivo y el ascenso del cine brasileño con O Agente Secreto.

En el desarrollo de la ceremonia en México, la adaptación de la historieta de Héctor Germán Oesterheld, dirigida por Bruno Stagnaro, no dejó lugar a dudas sobre su impacto. El Eternauta obtuvo ocho estatuillas, incluyendo Mejor Miniserie o Teleserie y Mejor Creador para Bruno Stagnaro.

Rodaje de El Eternauta, la serie argentina dirigida por Bruno Stagnaro que arrasó en los Premios Platino 2026 al obtener ocho estatuillas, incluyendo Mejor Miniserie y Mejor Actor para Ricardo Darín

La excelencia técnica de la serie fue reconocida en rubros como Mejor Música Original (Federico Jusid), Dirección de Montaje (Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow); Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol se llevaron la estatuilla por los efectos especiales.

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En las categorías de actuación, Ricardo Darín fue elegido Mejor Interpretación Masculina, mientras que los actores de reparto César Troncoso y Andrea Pietra también subieron al escenario para retirar sus estatuillas por la misma producción.

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En cine, la gran ganadora de la noche fue la brasileña O Agente Secreto, que obtuvo premios a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección para Kleber Mendonça Filho, Mejor Guion y Mejor Interpretación Masculina para Wagner Moura.

Uno de los momentos más destacados de la gala fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Platino de Honor de manos de Enrique Cerezo. El actor, ovacionado de pie, fue reconocido por una trayectoria que incluyó títulos como El secreto de sus ojos, El clan y la serie El encargado. Además, estaba nominado como Mejor Interpretación Masculina por Homo Argentum.

Guillermo Francella recibió el Premio Platino de Honor 2026 en Riviera Maya, un reconocimiento a su trayectoria en el cine y la televisión iberoamericana

Por su parte, la producción argentina Belén logró una destacada performance al llevarse el Premio al Cine y Educación en Valores y el galardón a Mejor Interpretación Femenina de Reparto para Camila Pláate.

Sin embargo, la noche dejó algunas decepciones para títulos como Envidiosa y Anatomía de un Instante, que contaban con múltiples nominaciones pero fueron superados por el fenómeno de la ciencia ficción argentina y el thriller político brasileño.

Dolores Fonzi participó de los Premios Platino 2026 con Belén, producción que obtuvo el galardón a Cine y Educación en Valores

Estos fueron los principales ganadores de la noche:

Mejor Película Iberoamericana de Ficción: O Agente Secreto

Mejor Dirección: Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Masculina: Wagner Moura por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Femenina: Blanca Soroa por Los Domingos

Mejor Comedia Iberoamericana: La Cena

Mejor Película Documental: Apocalipse nos Trópicos

Mejor Ópera Prima: Sorda

Premio al Cine y Educación en Valores: Belén

Mejor Interpretación Femenina de Reparto: Camila Pláate por Belén

Mejor Miniserie o Teleserie: El Eternauta

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie: Ricardo Darín por El Eternauta

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie: César Troncoso por El Eternauta

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie: Andrea Pietra por El Eternauta

Mejor Creador en Miniserie: Bruno Stagnaro por El Eternauta

Mejor Música Original en Miniserie: Federico Jusid por El Eternauta

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie: Alejandro Brodershon y Alejandro Parysow por El Eternauta

Mejores Efectos Especiales en Miniserie: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol por El Eternauta

Premio Platino de Honor: Guillermo Francella

Mejor Guion: Kleber Mendonça Filho por O Agente Secreto

Mejor Interpretación Masculina de Reparto: Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor Película de Animación: Olivia & las Nubes

Mejor Música Original: Tomaz Alves Souza y Mateus Alves por O Agente Secreto

Mejor Dirección de Fotografía: Mauro Herce por Sirât

Mejor Dirección de Sonido: Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas por Sirât

Mejor Diseño de Vestuario: Helena Sanchís por La Cena

Mejor Serie de Larga Duración: Beleza Fatal

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie: Paulina Gaitán por Las Muertas

GD