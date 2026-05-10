Guillermo Francella recibió el Platino de Honor por su carrera

Guillermo Francella se aprestaba anoche a recibir el Platino de Honor, en el edición 2026 de los premios Platino que se realizó en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (México). Este es un galardón que ya recibieron, por ejemplo, Cecilia Roth, Ricardo Darín, Antonio Banderas, Diego Luna, Benicio del Toro, Carmen Maura, y Sonia Braga, entre otros. En la previa a la ceremonia y fiesta, el actor aseguró que recibirlo es “lo mejor” que le puede pasar. También explicó que, para él, la palabra “honor” simboliza por sobre todas las cosas un reconocimiento al camino andado y eso es algo que tiene otra profundidad. El actor ha asegurado que los Platino son los “Oscar” del cine iberoamericano y ha destacado que ha tratado de hacer papeles con “identificación de lo popular” durante su trayectoria. “En cualquier contenido que he llevado a cabo, ya sea drama, thriller o comedia, todos los personajes tenían que ver con la identificación de lo popular, que es lo que me representa”, reafirmó. Animado ante los periodistas de América Latina y España presentes en la previa a la premiación propiamente dicha, Francella recordó que el “bicho” de la interpretación le entró al finalizar el colegio cuando representó la obra española Charlatanes. “Me movilizó tanto verme en el escenario sin red y ver qué pasaba con el público. Ahí me di cuenta de que ese era mi lugar en el mundo”, recordó con entusiasmo. Por otro lado, asegurado que vivir de la profesión no le fue fácil y lamentó que en la actualidad las redes sociales de los actores tengan tanta importancia: “Hoy te convocan si tenés muchos seguidores en internet y antes era una lotería que se fijasen en uno”.

Elogios. Enrique Cerezo, anfitrión de los premios Platino, aseguró que Guillermo Francella es un “todoterreno” capaz de realizar papeles tanto de drama como de comedia y “tener el afecto del público y respeto de la profesión”. Y destacó que para él, “es un actor que construye mitos y uno de los más talentosos del audiovisual (...) Francella no deja de arriesgar y de sorprendernos y su carrera es el espejo en el que se mira nuestra industria. Cuando él entra en escena, la pantalla se hace más grande”.

Embajadores. En la presente edición de los Premios Platino, el cine argentino estuvo representado por Belén, la película que dirigió y protagonizó Dolores Fonzi. En cuanto a las series, con trece nominaciones, el liderazgo fue para El Eternauta. También hubieron argentinos convocados para entregar los premios como China Suárez, Juan Minujín –cuya película Los domingos compite con Belén–, Stefanía Roitman, Michel Brown, Griselda Siciliani, Valeria Mazza, César Troncoso y Andrea Pietra. Al cierre de esta edición, no había comenzado la transmisión de estos premios.