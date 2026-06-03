Murió Marita Monteleone, la locutora que millones de argentinos escucharon durante décadas

La locutora, periodista y cantante Marita Monteleone, una de las voces más reconocidas de la Argentina, murió este miércoles 3 a sus 68 años. Su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por haber sido durante décadas la voz detrás de algunos de los mensajes telefónicos más escuchados por los argentinos, desde los avisos de líneas congestionadas hasta los tradicionales servicios de información horaria.

Conocida popularmente como "la voz del teléfono", Monteleone alcanzó una notoriedad singular, millones de personas escucharon su voz sin conocer necesariamente su rostro. Frases como "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" o advertencias sobre problemas en las comunicaciones formaron parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

Nacida en el barrio porteño de Caballito el 12 de septiembre de 1957, desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación, radio y espectáculos. Trabajó en emisoras como Radio El Mundo, Radio Mitre, Radio Nacional, Radio Splendid, Radio La Red y Radio Del Plata, entre otras, y compartió proyectos con figuras emblemáticas de la radiofonía argentina.

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La relación de Monteleone con la telefonía comenzó a fines de la década de 1980, cuando fue convocada para grabar mensajes automáticos para la entonces Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). Con el paso del tiempo, aquellas locuciones se transformaron en una marca registrada y la convirtieron en una figura de culto dentro del universo de los medios.

Su trabajo fue tan amplio que llegó a registrar cientos de miles de archivos de voz para servicios telefónicos automatizados. Además, fue reconocida como la primera mujer en grabar en el país una guía telefónica completa mediante sistemas de reconocimiento de voz.

Más allá de su faceta como locutora, también desarrolló una carrera como cantante de tango, escritora y conductora radial. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples distinciones, entre ellas dos premios Martín Fierro por su labor en locución y diversos reconocimientos culturales.

Sus últimos años

En los últimos años, Monteleone había vuelto a ocupar espacio en los medios por cuestiones vinculadas a su salud y a un conflicto familiar que trascendió públicamente. En 2025 permaneció varios meses internada mientras se desarrollaba una disputa judicial con su hija, relacionada con decisiones sobre su cuidado y administración de bienes.

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También había contado públicamente el importante cambio de hábitos que le permitió mejorar su calidad de vida y perder más de 70 kilos, un proceso que describió como una verdadera transformación personal.

Con su muerte desaparece una de las voces más emblemáticas de la comunicación argentina. Aunque muchos nunca la vieron en pantalla, su tono inconfundible acompañó durante décadas la rutina de millones de personas y quedó asociado para siempre a una época de la telefonía que forma parte de la memoria colectiva del país.

RG/AF