Velatorio del Indio Solari: será el domingo, pero la familia todavía no confirmó el lugar

La despedida del Carlos el “Indio” Solari se realizará el domingo 7 en un lugar y hora aún por definir. Así lo confirmó la familia del cantante de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”, que falleció este jueves a los 77 años, por un ACV, mientras luchaba contra la enfermedad de Parkinson.

La cuenta oficial del músico expresó en sus redes sociales: “Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora”.

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El periodista Hernán Castillo indicó, en sus redes sociales, que "el velatorio del Indio es el domingo. El estadio Único parece ser el que será el lugar con policía de la provincia y seguridad privada. El campo de juego está en obra por lo que tienen que hacer un circuito sin tocarlo. Por eso no se confirma todo ya".

También escribió: "Lamentablemente el velatorio del Indio se transformó en una puja de poderes. Y la política tiene mucho que ver. Increíble, o no, normal ya a esta altura. La cantidad de gente en las calles deja claro que es un tema de interés nacional. No importa si se comparte o no. La seguridad de la gente tiene que ser lo primordial. Y el estado debe hacerse cargo. Como no lo hace todo está en veremos. Vergüenza".

Desde la mañana de este viernes, cuando se conoció la noticia del fallecimiento del cantante, empezaron a manejarse diferentes hipótesis sobre donde sería su última despedida. Diputados de diferentes bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, declaró que, tras consultar al Ministerio de Seguridad, se determinó que el Congreso “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias”.

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Luego trascendió que el entorno de Solari había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios habrían sido descartados.

Por su parte, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció Tecnópolis para la realización del velatorio: “Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. El funcionario nacional acotó que la seguridad estaría a cargo de la Policía Federal.

Despedida al Indio Solari en Plaza de Mayo

Mientras se define el lugar del velatorio, los seguidores del cantante se reunieron en las inmediaciones de su casa de Parque Leloir, y en Plaza de Mayo, para comenzar a despedirlo.