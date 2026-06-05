La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) readecuó el esquema de pagos correspondiente a las asignaciones del mes corriente para evitar superposiciones con el feriado nacional del lunes 15 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes . La modificación en el flujo de transferencias busca ordenar la liquidación de los haberes mínimos, las pensiones no contributivas y las asignaciones familiares antes del cierre bancario del fin de semana largo. Las sucursales financieras mantendrán el esquema por terminación de documento.

Jubilados y pensionados ANSES: Cuándo empiezan a pagar los haberes de junio y el aguinaldo

Los pagos de este período incorporan el incremento correspondiente a la movilidad previsional, el medio aguinaldo del primer semestre y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para las jubilaciones básicas. La concentración de estos conceptos administrativos obligó a la cartera previsional a desdoblar los turnos de pago para que un sector de la población activa y pasiva cuente con la acreditación de los fondos de manera anticipada en sus respectivas cajas de ahorro.

El cronograma oficial determinó que las transferencias se realicen de forma escalonada según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. Las oficinas del organismo confirmaron que las actividades de atención en ventanilla y los depósitos en cajeros automáticos se interrumpirán durante los días no laborables, retomándose la gestión regular de pagos a partir del martes 16 de junio para las terminaciones restantes.

El calendario completo para Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán la totalidad de sus montos de forma previa al cese de actividades bancarias, distribuidos bajo el siguiente orden correlativo de días hábiles:

- DNI terminado en 0 y 1: cobra el lunes 8 de junio.

- DNI terminado en 2 y 3: cobra el martes 9 de junio.

- DNI terminado en 4 y 5: cobra el miércoles 10 de junio.

- DNI terminado en 6 y 7: cobra el jueves 11 de junio.

- DNI terminado en 8 y 9: cobra el viernes 12 de junio.

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Fechas de cobro para jubilados de la mínima, AUH y SUAF

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que no superen el haber mínimo, junto a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), comparten el mismo esquema informático de liquidación. Las fechas asignadas antes y después del feriado nacional quedaron establecidas de la siguiente manera:

- DNI terminado en 0: cobra el lunes 8 de junio.

- DNI terminado en 1: cobra el martes 9 de junio.

- DNI terminado en 2: cobra el miércoles 10 de junio.

- DNI terminado en 3: cobra el jueves 11 de junio.

- DNI terminado en 4: cobra el viernes 12 de junio.

Para después del feriado quedaran los siguientes:

- DNI terminado en 5: cobra el martes 16 de junio.

- DNI terminado en 6: cobra el miércoles 17 de junio.

- DNI terminado en 7: cobra el jueves 18 de junio.

- DNI terminado en 8: cobra el viernes 19 de junio.

- DNI terminado en 9: cobra el lunes 22 de junio.

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El segmento de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo del sistema previsional nacional no registrará actividad de transferencia previa al feriado del 15 de junio. Las órdenes de pago para este grupo están programadas para comenzar durante la última semana del mes, iniciándose el martes 23 de junio con los documentos terminados en 0 y 1, y concluyendo de manera progresiva hacia el lunes 29 de junio.

GZ / lr