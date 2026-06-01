Con la llegada de junio, los argentinos comienzan a averiguar cuáles son los feriados del mes. En este caso, según el cronograma oficial, hay dos feriados nacionales en una misma semana, pero mientras uno se trasladará y extenderá el descanso de fin de semana, el otro coincide un sábado y no se modificará.

Además del fin de semana largo de junio, aún quedan varios descansos extendidos en la segunda mitad de 2026. Entre ellos, habrá dos que se extenderán por 4 días: uno del 9 al 12 de julio por el Día de la Independencia y otro del 5 al 8 de diciembre por la Inmaculada Concepción de María.

Feriados 2026 en Argentina: cuándo es el próximo fin de semana largo y todos los que restan en el año

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15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Don Martín Miguel de Güemes falleció el 17 de junio de 1821.

Don Martín Miguel de Güemes falleció el 17 de junio de 1821. Fue un político y militar argentino, considerado un héroe por su gran labor para la Independencia de Argentina. Güemes lideró la División Infernal de Gauchos de Línea, que luchó contra las invasiones realistas en el noroeste del país para proteger las campañas libertadoras de José de San Martín y Simón Bolívar.

A pesar de que esta fecha se conmemora el miércoles 17, el feriado se trasladará al lunes anterior, debido a que la Ley 27.399 establece que aquellos que coincidan un martes o miércoles podrán transferirse al día mencionado.

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20 de junio: Día de la Bandera y Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Manuel Belgrano creó la bandera celeste y blanca el 17 de febrero de 1812.

El sábado 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera por el fallecimiento de su creador y uno de los próceres principales de la historia argentina, Manuel Belgrano, quién pasó a la inmortalidad en esa fecha, en 1820. El General creó la bandera celeste y blanca el 17 de febrero de 1812 durante las batallas por la Independencia en las Provincias Unidas del Río de la Plata.

A diferencia de la fecha anterior, el asueto por el Día de la Bandera, que este año coincide un sábado, es inamovible, según lo establecido por la Jefatura del Gabinete de Ministros. Por lo tanto, no habrá otro fin de semana extendido en junio.

JSM / FL