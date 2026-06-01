Hay aniversarios que funcionan como una excusa para mirar hacia atrás, y otros que buscan reafirmar un vínculo con el presente. En sus primeros 160 años de vida, el Club Francés eligió hacer ambas cosas. Durante mayo, la histórica institución de Recoleta desplegó una agenda de actividades que reunió a socios, diplomáticos, empresarios, referentes culturales y público general para celebrar una tradición que atraviesa generaciones y que ha contribuido, desde Buenos Aires, al fortalecimiento de los lazos entre Argentina y Francia.

Las celebraciones comenzaron con la presentación de Memoria de una Amistad, un libro de colección que reconstruye algunos de los hitos más importantes de la historia del club. El encuentro tuvo lugar en el Salón Plata y asumió el formato de conversación entre la historiadora Felicitas Luna y Carmen María Ramos, responsable de la producción integral de la obra. Frente a un centenar de asistentes, el intercambio repasó episodios, transformaciones y continuidades de una institución que, desde mediados del siglo XIX, forma parte del entramado cultural porteño.

El segundo encuentro, de carácter institucional y social, reunió a más de 200 personas entre socios, autoridades, representantes diplomáticos y empresarios. La jornada comenzó con un concierto lírico de la artista francesa Vera Cirkovic, acompañada al piano por Alejandro Manzoni, y continuó con un acto en los grandes salones del primer piso de la sede del club.

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La apertura estuvo a cargo de autoridades y referentes vinculados a la comunidad franco-argentina, entre ellos el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri; el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal; el presidente del Círculo Italiano, Giorgio Alliata di Montereale, en representación de los clubes europeos; y el presidente del Club Francés, Roberto Azaretto.

Durante el encuentro se rindió homenaje a los expresidentes Juan Carlos Lynch y Fernando Petrella, y se reconoció la labor de distintas instituciones por su aporte al fortalecimiento de los vínculos culturales y sociales entre ambos países. Entre ellas, la Alianza Francesa, la Asociación Marianne, la Cámara de Industria y Comercio Franco Argentina, la Embajada de Francia, el Hotel Club Francés y Radio Cultura.

La celebración concluyó con una degustación que mezcló sabores de ambos territorios: quesos y patés franceses convivieron con empanadas argentinas y vinos de distintos orígenes, en un gesto simbólico de intercambio cultural.

Pero el aniversario no estuvo únicamente atravesado por la evocación. El cierre del programa apostó a uno de los rasgos más distintivos de la vida del club: la esgrima. En una exhibición abierta al público realizada en la Sala de Esgrima, unas 70 personas participaron de una experiencia que permitió acercarse a la disciplina de manera práctica. Los maestros José María Casanova, Silvana Giancola y Mariano Casanova, junto a esgrimistas de diferentes edades, explicaron las particularidades del sable, la espada y el florete, realizaron demostraciones y, finalmente, invitaron a los asistentes a ensayar sus propias estocadas.

Mayo dejó además otras novedades para el Club Francés. En el marco del aniversario se presentó su nueva página web y se lanzó el primer perfil institucional en Instagram, una apertura hacia nuevas formas de comunicación para una institución centenaria que, sin abandonar su historia, parece decidida a seguir encontrando maneras de dialogar con el presente.

AB/ff