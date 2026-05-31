En la jornada de este 31 de mayo, el santoral católico celebra con máxima solemnidad una de las festividades más bellas del año litúrgico: la Visitación de la Virgen María. Este misterioso encuentro evangélico, cargado de un profundo simbolismo teológico, conmemora el viaje que la Madre de Dios realizó para asistir a su anciana prima, Santa Isabel.

La Visitación de la Virgen María y el salto del Precursor

Guiada por las palabras del Arcángel Gabriel, la joven María emprendió un viaje presuroso hacia una ciudad de Judá. Al entrar en la casa de Zacarías, el saludo de la Virgen obró el primer milagro de la gracia: al escuchar su voz, el pequeño Juan Bautista saltó de alegría en el vientre materno, quedando santificado antes de nacer.

Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con gran voz la célebre alabanza mariana que resuena hasta hoy: "Bendita tú entre las mujeres". Este reconocimiento profético confirmó la divina maternidad de María, quien, lejos de vanagloriarse por el inmenso honor recibido, respondió elevando al cielo su himno litúrgico más glorioso, el majestuoso cántico del Magnificat.

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La estancia de la Virgen duró aproximadamente tres meses, brindando una lección imperecedera de humilde servicio y caridad fraterna. La tradición subraya que este encuentro representa la primera manifestación de Jesucristo al mundo a través de su Madre, santificando el hogar de los padres del Precursor e inaugurando una era de redención para la humanidad.

La devoción actual se expande globalmente, especialmente a través del rezo diario del Santo Rosario en el segundo misterio gozoso. Los fieles católicos meditan este pasaje bíblico para imitar las virtudes de la obediencia y la prontitud espiritual, reconociendo en esta fiesta una invitación formal a llevar la presencia de Cristo a los demás.

Las oraciones dedicadas a esta festividad litúrgica se centran en pedir la gracia de la caridad operante y la pureza de corazón. El rezo de las vísperas eclesiales actualiza constantemente el canto de María, sirviendo como un escudo protector contra el desánimo y como una súplica ferviente por la santificación de todas las familias cristianas.

San Buenaventura y la Orden de los Frailes Menores impulsaron fuertemente esta celebración desde el siglo XIII. Posteriormente, el Papa Urbano VI la extendió a la Iglesia universal con el firme propósito de pedir por la paz y el fin de las divisiones, consolidando su fecha definitiva al cierre del mes mariano por excelencia.

Junto a esta gran solemnidad mariana, la Iglesia recuerda hoy en su liturgia a otras figuras venerables que enriquecen nuestra fe cotidiana. El santoral celebra también la memoria de Santa Petronila, mártir romana de los primeros siglos, y a los santos mártires de Uganda, además de conmemorar durante la semana la herencia litúrgica de San Carlos Lwanga.

Para los fieles y devotos que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y desean celebrar este misterio, pueden visitar la hermosa Basílica de Nuestra Señora del Socorro, ubicada en el céntrico barrio de Retiro. Ante su altar histórico, la comunidad se reúne para rezar el Magnificat y consagrar sus intenciones al corazón inmaculado de María.