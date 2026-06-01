lunes 01 de junio de 2026
CULTURA
SANTORAL CATÓLICO

San Justino Mártir, el filósofo que defendió la fe cristiana hasta la muerte

Descubre la vida de San Justino Mártir, el gran filósofo del siglo II que unió la razón con el cristianismo y se convirtió en un pilar fundamental de la Iglesia.

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SANTORAL CATÓLICO | Imagen ilustrativa Perfil

El 1 de junio el santoral católico conmemora a una de las figuras más brillantes de la Iglesia primitiva: San Justino Mártir. Nacido a principios del siglo II en Flavia Neapolis, una ciudad de Samaria, dedicó gran parte de su juventud a buscar incansablemente la verdad absoluta a través de las corrientes filosóficas más influyentes de su época.

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Tras explorar el estoicismo, el peripatetismo y el pitagorismo sin hallar respuestas satisfactorias, el pensamiento de Platón cautivó inicialmente su intelecto. Sin embargo, su vida cambió por completo al encontrarse con un anciano a orillas del mar, quien lo introdujo en las profecías hebreas y en el mensaje transformador de los Evangelios cristianos.

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La conversión y el legado filosófico de San Justino

Abrazar el cristianismo no significó para él abandonar la filosofía, sino encontrar su máxima plenitud. Justino comenzó a vestir la túnica de los filósofos griegos para proclamar que la doctrina de Cristo era la única filosofía verdadera y segura, fundando una célebre escuela en Roma para enseñar públicamente estas verdades eternas.

Su genialidad quedó plasmada en sus famosas Apologías, dirigidas a los emperadores romanos para defender a los cristianos de las falsas acusaciones. En estos escritos detalló con asombrosa precisión cómo se celebraban los primeros sacramentos, ofreciendo el testimonio escrito más antiguo e invaluable sobre la estructura de la Eucaristía primitiva.

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El arresto del pensador ocurrió bajo el imperio de Marco Aurelio, debido a las denuncias de sus rivales ideológicos. Al ser llevado ante el prefecto rústico, Justino se negó firmemente a realizar sacrificios a los dioses paganos, ratificando su fe inquebrantable antes de ser decapitado junto a varios de sus discípulos.

La devoción actual hacia este gran intelectual resalta su rol como patrono de los filósofos y los conferencistas. Las oraciones contemporáneas dirigidas a él suelen pedir el don de la sabiduría, la valentía para testimoniar el Evangelio y la capacidad de dialogar con el mundo moderno utilizando la razón.

En esta misma jornada, el santoral católico también recuerda a otros hombres santos como San Íñigo de Oña, San Simeón de Tréveris y San Caprasio de Lérins. Además, durante esta primera semana de junio, la Iglesia universal celebrará la memoria litúrgica de figuras destacadas como San Carlos Lwanga y los mártires de Uganda, y al célebre obispo San Bonifacio.

Para los fieles que deseen honrar su memoria en la Ciudad de Buenos Aires, se puede encontrar una imagen y pedir su intercesión en la Parroquia San Justo y Pastor, ubicada en el barrio de Floresta. Allí se reúnen comunidades de creyentes que valoran el legado histórico y la profunda entrega espiritual de este admirable mártir de la Iglesia universal.

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