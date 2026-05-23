El 23 de mayo el santoral católico conmemora la figura de San Juan Bautista de Rossi, un sacerdote italiano que transformó la realidad social de su época a través de una entrega absoluta. Nacido en Voltaggio, dedicó su ministerio pastoral a socorrer a los desamparados, convirtiéndose en un verdadero reflejo del amor divino en las calles romanas.

El legado de San Juan Bautista de Rossi y su servicio a los humildes

A pesar de sufrir severos problemas de salud como la epilepsia, el santo jamás abandonó su misión evangelizadora. Tras su ordenación sacerdotal en Roma, declinó puestos eclesiásticos influyentes y prefirió centrar sus esfuerzos en los hospitales de necesitados y en los hospicios locales, donde los más pobres encontraban consuelo espiritual y material constante.

Su labor más destacada se desarrolló en el confesionario, donde pasaba extensas jornadas reconciliando almas. Su profunda empatía y sabiduría espiritual atraían a miles de fieles golpeados por la miseria, ganándose el reconocimiento papal por su paciencia. El sacerdote transformó la asistencia social romana mediante la creación de refugios para mujeres desamparadas y trabajadores sin hogar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

San Cristóbal de Magallanes, el pastor valiente que perdonó a sus verdugos durante la persecución mexicana

Los testimonios históricos documentan que poseía el don de la profecía y una extraordinaria capacidad de discernimiento espiritual. Su vida austera estaba marcada por intensos periodos de oración y una profunda veneración eucarística, elementos que sostenían su frágil cuerpo. Falleció en la absoluta pobreza, habiendo entregado hasta sus últimas pertenencias a los enfermos necesitados.

La devoción actual resalta su figura como el patrono de los sacerdotes seculares y un pionero de la caridad moderna. Su canonización, celebrada por el Papa León XIII, ratificó la vigencia de su mensaje centrado en la justicia social. Los fieles continúan invocando su intercesión para hallar fortaleza ante las enfermedades crónicas y el desamparo económico.

Hoy en día, las oraciones dedicadas a este santo se enfocan en pedir un corazón compasivo y desinteresado hacia el prójimo. Su legado inspira a numerosas organizaciones benéficas que asisten a personas en situación de calle, recordando que el verdadero servicio cristiano se encuentra en los sectores más vulnerables de la sociedad contemporánea.

En esta misma fecha, el calendario litúrgico recuerda también a otras figuras relevantes como San Desiderio de Langres y San Miguel de Sinada. Asimismo, durante esta semana de celebraciones religiosas, la Iglesia Católica conmemora la memoria de San Felipe Neri y el misterio litúrgico de la Solemnidad de la Ascensión en diversas comunidades del mundo entero.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden acercarse a honrar su memoria en la Parroquia San Juan Bautista, situada en el barrio de Nueva Pompeya. Este espacio de fe recibe a los devotos que buscan inspiración en la vida del santo, manteniendo vivo su espíritu de asistencia comunitaria y consuelo hacia los más postergados.