Este 17 de mayo, el santoral católico rinde homenaje a San Pascual Baylón, fraile franciscano nacido en el Reino de Aragón. A pesar de su origen humilde como pastor, su vida se transformó en un testimonio ardiente de fe, destacándose por su profunda conexión con la Presencia Real de Cristo en el sacramento del altar durante el siglo XVI.

San Pascual Baylón y el misterio de la adoración perpetua

La vida de Pascual estuvo marcada por una sabiduría infusa que asombraba a sus superiores. Fuentes en italiano detallan que aprendió a leer solo para rezar el Oficio Divino, mientras cuidaba ovejas. Al ingresar a la Orden de los Frailes Menores Alcantarinos, eligió siempre los oficios más humildes, convirtiendo la portería y la cocina en lugares de oración ininterrumpida.

Investigaciones en inglés resaltan su defensa valiente de la Eucaristía durante un viaje por Francia, donde enfrentó a los hugonotes. Se dice que poseía una elocuencia sobrenatural para explicar el dogma de la Transustanciación, a pesar de su falta de estudios académicos. Su misticismo no lo alejaba del mundo, sino que lo impulsaba a una caridad heroica hacia los necesitados.

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Se le atribuyen milagros de multiplicación de alimentos y curaciones instantáneas con solo hacer la señal de la cruz. Crónicas hagiográficas europeas mencionan el fenómeno de los "golpes de San Pascual", sonidos que salían de su tumba para advertir peligros o llamar a la oración. Su cuerpo permaneció incorrupto por mucho tiempo, irradiando un perfume que atraía a miles de peregrinos.

Incluso en la actualidad, es reconocido como el patrono de las asociaciones eucarísticas por decreto del Papa León XIII. Es invocado como el protector de los cocineros y de los congresos eucarísticos mundiales. Su iconografía lo muestra casi siempre de rodillas ante una custodia, simbolizando que el Amor de los amores era el motor de su humilde servicio.

La devoción actual hacia San Pascual se centra en la recuperación del sentido del silencio y la adoración al Santísimo. Los fieles acuden a él para pedir pureza de intención y fervor en la comunión. Es un modelo de cómo la sencillez puede alcanzar las cumbres de la teología mística, recordándonos que Dios revela sus secretos a los corazones pequeños.

La oración dedicada a este santo franciscano pide fe: "Señor, que concediste a San Pascual un amor admirable a los misterios de tu Cuerpo y Sangre, haznos participar de su fervor eucarístico". Los devotos suelen ofrecerle el rezo de la estación al Santísimo Sacramento, buscando por su intercesión una mayor coherencia entre la oración y el servicio al prójimo.

En el santoral católico de esta jornada también se recuerda a San Bruno de Wurzburgo y a Santa Restituta. Durante esta semana, la Iglesia celebra además a San Bernardino de Siena, Santa Rita de Casia y a Nuestra Señora de la Esperanza. Estas figuras, que abarcan desde el martirio hasta la mística del dolor, ofrecen un testimonio de fidelidad inquebrantable.

En la Ciudad de Buenos Aires, los fieles pueden encontrar un espacio de devoción en la Basílica de San Francisco (Alsina y Defensa), donde la familia franciscana custodia la memoria de sus grandes santos. Asimismo, en la Parroquia San Pascual Baylón (Argerich 3718), en el barrio de Villa del Parque, la comunidad se reúne cada 17 de mayo para honrar al "Serafín de la Eucaristía".