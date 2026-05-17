El misterio de una vida

Patricio Fontana ya había analizado el género biográfico en Vidas americanas (2024), donde se ocupaba de escritores canónicos como Sarmiento, Alberdi y Gutiérrez. En el caso de Arrabales de la biografía, el término borgeano del título hace referencia al carácter marginal, a la posición indeterminada entre un adentro y un afuera en la que se inscriben los libros abordados en los siete ensayos que componen el volumen.

Así lo afirma su autor: “El motivo de esa ubicación marginal radica en que ninguno de ellos se adecua enteramente a los requisitos de las biografías en su formato más difundido pero anhelan lo mismo –contar una vida ajena– (…); pertenecen a la biografía pero están en sus orillas”. A su vez, esto implica desmarcarse de la narración biográfica tradicional (“copiosos volúmenes redactados en una tercera persona pretendidamente objetiva que prometen contar todo sobre una vida; vale decir, que prometen ser totales y definitivos”).

En “Los tiempos de la biografía”, Fontana aborda el diario de Benoît Peeters (el único libro extranjero de la serie), Tres años con Derrida, donde se narra el making of de su biografía sobre el intelectual argelino-francés y se reflexiona sobre el carácter perecedero de toda biografía. En “La biografía como identikit”, el ensayo siguiente, se analiza la novela La luz negra, de María Gainza, en el que la autora trabaja con una poética de la imprecisión y desconfía del género biográfico; sondea el misterio de la relación entre una vida y una obra, pero deliberadamente nunca propone una respuesta concluyente. Los siguientes tres ensayos se autodenominan “biografías conversadas”. En ellos, además de la narración de una vida, se cuenta el vínculo entre biógrafo y biografiado: en Magnetizado, Carlos Busqued conversa en la cárcel con Ricardo Melogno, un asesino serial de taxistas; en Opus Gelber, Leila Guerriero habla con Bruno Gelber, y el relato en primera persona del pianista es interrumpido por la autora para registrar una cantidad de imprecisiones y de ambigüedades que luego le costarán la antipatía de Gelber; y en Nací para ser breve, Gabriela Massuh accede a una entrevista íntima y afectiva con María Elena Walsh en donde, en realidad, se ponen por escrito dos vidas, la de la entrevistada y la de la entrevistadora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Finalmente, en “Biografía y familia”, el libro se ocupa de Imprenteros, de Lorena Vega y sus hermanos, quienes escriben sobre el vínculo con su padre ya fallecido; en tanto que en “Biografía y secreto”, Fontana toma el texto de Liliana Viola sobre la vida de Alberto Migré, que fuera sacado de circulación por revelar un secreto bien guardado que nunca debió ver la luz.

Arrabales de la biografía es un libro minucioso, que indaga con ingenio y rigor en los procesos de construcción de una vida, sabiendo que éstos siempre son preliminares y nunca definitivos. La llave que figura en su portada puede leerse como un símbolo, una invitación a entrar en el misterio de las vidas ajenas con la ilusión de descifrarlas.

Arrabales de la biografía. Siete ensayos sobre la escritura biográfica

Autor: Patricio Fontana

Género: ensayo

Otras obras del autor: Arlt va al cine; Vidas americanas. Los usos de la biografía en Domingo F. Sarmiento, Juan B. Alberdi y Juan M. Gutiérrez

Editorial: Beatriz Viterbo, $ 19.600