Un manuscrito desconocido del rey Arturo y Merlín reaparece tras siete siglos y será subastado en Londres

Un manuscrito medieval prácticamente desconocido que reúne relatos tempranos sobre el rey Arturo, Merlín y la búsqueda del Santo Grial será subastado en Londres tras haber permanecido cerca de 700 años en colecciones privadas. La pieza, considerada una rareza dentro del universo de los textos artúricos, podría alcanzar entre US$ 2 millones y US$ 2,7 millones.

La venta tendrá lugar el próximo 8 de julio en una subasta de Libros y Manuscritos Valiosos organizada por Christie’s, donde el códice aparece como una de las piezas centrales del catálogo.

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Conocido como el Grial de Clermont-Tonnerre, el manuscrito fue escrito entre 1290 y 1310 y pertenece al célebre ciclo Lancelot-Grial, uno de los conjuntos literarios medievales más influyentes de Europa occidental y fundamental para la consolidación de la mitología artúrica.

El volumen, redactado en francés antiguo sobre pergamino, destaca por su extraordinario programa visual. Según la casa de subastas, contiene 126 ilustraciones ricamente decoradas, muchas de ellas realizadas con pan de oro, una técnica característica de los manuscritos de lujo medievales.

Rey Arturo, Merlín y el Santo Grial en un manuscrito medieval excepcional

Entre las escenas ilustradas aparecen episodios vinculados con Merlín el mago, incluyendo representaciones de sus transformaciones, además de aventuras protagonizadas por Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda, combates, viajes, misiones caballerescas y pasajes ligados a la tradición del Santo Grial.

Para los especialistas, el valor del manuscrito excede ampliamente su posible precio de venta. Eugenio Donadoni, director de manuscritos medievales y renacentistas de Christie’s, lo definió como un documento “redescubierto” perteneciente a uno de los romances más importantes del mundo medieval.

“Es la historia del Santo Grial, de Merlín, del joven rey Arturo y de los Caballeros de la Mesa Redonda, textos fundamentales para la cultura occidental”, señaló el experto al presentar la pieza.

Uno de los elementos que más interés despierta entre académicos y coleccionistas es su rareza. De acuerdo con Christie’s, nunca fue exhibido públicamente ni estudiado en profundidad, una situación poco habitual tratándose de una obra vinculada a una tradición literaria tan analizada durante siglos.

Donadoni afirmó además que el códice era hasta ahora un manuscrito “prácticamente desconocido”, circunstancia que podría convertir su aparición en uno de los acontecimientos relevantes del año para el mundo de los libros históricos y la bibliografía medieval.

Un tesoro oculto durante siglos y una larga cadena de propietarios

La historia de propiedad del manuscrito también contribuye a su atractivo. Christie’s asegura contar con una procedencia documentada que reconstruye el paso del códice por diferentes manos a lo largo de los siglos.

Entre sus antiguos dueños figuran personajes tan diversos como un caballero del siglo XV, un participante de justas medievales, un coleccionista apasionado por la Edad Media y el industrial francés Jean Lebaudy, reconocido por haber recibido dos Cruces de Guerra por acciones consideradas heroicas durante las guerras mundiales.

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Aunque la identidad del vendedor actual no fue revelada, la casa de subastas indicó que la obra proviene de una colección privada de larga trayectoria.

El interés que despierta esta pieza también se explica por su singularidad material. Según Christie’s, existen solamente tres manuscritos comparables en manos privadas, y este ejemplar sería el más antiguo de todos ellos.

Más allá de su importancia bibliográfica, el códice concentra múltiples dimensiones culturales. En sus páginas convergen la espiritualidad cristiana del Santo Grial, el imaginario de la caballería medieval, las narraciones de aventuras, batallas y pruebas heroicas, y uno de los grandes universos simbólicos que inspiraron durante siglos novelas, investigaciones académicas, películas y reinterpretaciones contemporáneas.

Siete siglos después de su creación y tras una larga vida lejos del acceso público, el manuscrito vuelve a emerger como un testimonio excepcional del imaginario medieval europeo, capaz de unir literatura, arte, religión e historia en un único objeto de extraordinario valor patrimonial.

LV/ff