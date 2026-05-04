El próximo feriado en Argentina es el lunes 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo, que junto al sábado 23 y el domingo 24 forma el primer fin de semana largo de la segunda mitad del calendario escolar.

Se trata de un asueto inamovible establecido por la Ley N.° 27.399 y, al caer en lunes, habilita tres días consecutivos de descanso sin necesidad de decreto adicional.

Lo que viene después no es menor. El calendario oficial de 2026 presenta la particularidad de que una proporción inusualmente alta de feriados cae en días que permiten formar fines de semana extendidos, lo que convierte al segundo semestre en un período especialmente favorable para el turismo interno.

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Desde mayo hasta diciembre, nueve fechas —entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos— estructuran el tiempo libre de los argentinos.

Conocer el calendario completo con anticipación permite planificar escapadas, reservar alojamiento a mejor precio y organizar el trabajo de las semanas previas.

A continuación, un repaso cronológico de cada feriado que resta en el año.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo — fin de semana largo de tres días

El 25 de mayo conmemora la jornada de 1810 en que se constituyó el Primer Gobierno Patrio, hito fundacional de la historia argentina. Es feriado nacional inamovible. Al caer lunes, se encadena naturalmente con el fin de semana previo: el receso abarca el sábado 23, el domingo 24 y el lunes 25 de mayo, con tres días consecutivos disponibles.

Lunes 15 de junio: Güemes — otro fin de semana largo en la primera quincena

El 15 de junio se celebra el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, héroe de la independencia y gobernador de Salta que contuvo los avances realistas desde el norte.

Se trata de un feriado trasladable: la fecha original es el 17 de junio, pero la conmemoración fue corrida al lunes 15 de junio para habilitar un fin de semana extendido con el sábado 13 y el domingo 14.

Sábado 20 de junio: Belgrano — feriado en el arranque del fin de semana

General Don Manuel Belgrano

El 20 de junio es el Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional. A diferencia de Güemes, este es un feriado inamovible: siempre se conmemora el 20 de junio, sin posibilidad de traslado.

En 2026, cae en sábado, por lo que si bien no genera días extras de descanso, el feriado y el domingo 21 configuran un fin de semana con peso histórico y actividades institucionales en todo el país.

9 y 10 de julio: Independencia con puente turístico — fin de semana largo de cuatro días

Este es el gran feriado del invierno. El 9 de julio es el Día de la Independencia, que conmemora la declaración soberana de 1816 en el Congreso de Tucumán.

Es inamovible y cae en jueves. A eso se suma que el viernes 10 de julio fue declarado día no laborable con fines turísticos, lo que genera un fin de semana largo de cuatro días consecutivos: jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de julio. Es la pausa más extensa del segundo semestre.

Lunes 17 de agosto: San Martín — fin de semana largo en pleno invierno

El 17 de agosto conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú. Es un feriado trasladable que, en 2026, recae el lunes 17 de agosto, pegando con el sábado 15 y el domingo 16 para armar otro fin de semana de tres días.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural — fin de semana largo en primavera

El 12 de octubre, conocido en otras épocas como Día de la Raza y rebautizado en 2010 como Día del Respeto a la Diversidad Cultural, conmemora el encuentro entre el mundo americano y el europeo iniciado en 1492. Es un feriado trasladable que en 2026 cae el lunes 12 de octubre, lo que lo encadena con el sábado 10 y el domingo 11 en otro fin de semana largo de tres días en plena primavera.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional — fin de semana largo a fin de año

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado (1845), en la que fuerzas argentinas resistieron el ataque combinado de flotas anglofranesas sobre el río Paraná. La fecha original es el 20 de noviembre, pero en 2026 el feriado fue trasladado al lunes 23 de noviembre, generando un fin de semana largo con el sábado 21 y el domingo 22. Es el último feriado antes del tramo final del año.

7 y 8 de diciembre: puente turístico e Inmaculada Concepción — fin de semana largo de cuatro días

Diciembre abre con otro feriado extendido de alto impacto. El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María, feriado religioso inamovible.

Dado que cae en martes, el lunes 7 de diciembre fue declarado día no laborable con fines turísticos. El resultado: cuatro días de descanso consecutivos entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre, ideales para el inicio de la temporada de verano.

Viernes 25 de diciembre: Navidad — cierre del año con fin de semana largo

El último feriado del calendario es el 25 de diciembre, Navidad, fecha de celebración cristiana y feriado inamovible en todo el país.

Al caer en viernes, permite un fin de semana largo que se extiende hasta el domingo 27 de diciembre, con el que concluye oficialmente el año de feriados 2026.

(ds)