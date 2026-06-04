Jubilados y pensionados ANSES: Cuándo empiezan a pagar los haberes de junio y el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de junio de 2026 para jubilados y pensionados. Este mes, además del haber mensual, los beneficiarios cobrarán el medio aguinaldo y, en el caso de quienes perciben ingresos más bajos, volverán a recibir el bono extraordinario de $70.000.

Con el aumento del 2,58% dispuesto por el Gobierno nacional, el haber mínimo jubilatorio pasará a ubicarse en torno a los $403.317,99, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. A ese monto se le sumará el refuerzo de $70.000, por lo que el ingreso mensual para quienes cobran la mínima llegará a $473.317,99 antes del aguinaldo.

En junio también se pagará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual del semestre. Para los jubilados que perciben el haber mínimo, el aguinaldo rondará los $201.659.

De esta manera, un jubilado de la mínima cobrará en junio aproximadamente $674.976,99 entre haber mensual, bono y medio aguinaldo.

Cuándo cobran los jubilados que no superan el haber mínimo

ANSES pagará primero a los jubilados y pensionados que no superen un haber mínimo. El calendario se ordena según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 8 de junio. DNI terminados en 1: 9 de junio. DNI terminados en 2: 10 de junio. DNI terminados en 3: 11 de junio. DNI terminados en 4: 12 de junio. DNI terminados en 5: 16 de junio. DNI terminados en 6: 17 de junio. DNI terminados en 7: 18 de junio. DNI terminados en 8: 19 de junio. DNI terminados en 9: 22 de junio.

En esas fechas, los beneficiarios cobrarán el haber mensual con aumento, el bono de $70.000 si corresponde y el medio aguinaldo.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo, el cronograma comenzará el 23 de junio y también estará organizado por terminación de DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio. DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio. DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio. DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio. DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cuánto cobran los jubilados de la mínima en junio

El ingreso de junio tendrá tres componentes para los jubilados y pensionados de menores ingresos: el haber mensual actualizado, el bono extraordinario y el aguinaldo.

Con los valores previstos para junio, el cálculo queda de la siguiente manera:

Haber mínimo: $403.317,99. Bono extraordinario: $70.000. Medio aguinaldo estimado: $201.659. Total aproximado de junio: $674.976,99.

El bono de $70.000 está destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos del sistema previsional. En el caso de quienes cobran por encima del haber mínimo, el refuerzo puede no corresponder o aplicarse de manera proporcional, según el nivel de ingreso.

Cuánto cobran las jubilaciones máximas

Las jubilaciones más altas también se actualizarán en junio con el aumento del 2,58%. Según los valores previstos, el haber máximo pasará a ubicarse en alrededor de $2.713.948,18.

A ese monto se le sumará el medio aguinaldo, que en este caso rondará los $1.356.974,09. Por lo tanto, quienes perciben la jubilación máxima cobrarán en junio el haber mensual y el SAC, pero no recibirán el bono extraordinario de $70.000.

Ese refuerzo está reservado para los beneficiarios de menores ingresos y forma parte del esquema que el Gobierno viene renovando para complementar los haberes más bajos.

Cómo consultar fecha y lugar de cobro

Desde ANSES recordaron que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la página oficial del organismo o desde la aplicación Mi ANSES.

Para ingresar, se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se puede verificar el calendario individual de pago, el banco asignado y el monto a cobrar.