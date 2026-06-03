La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó las condiciones vigentes de la iniciativa comercial denominada Beneficios Capital Humano - ANSES. El programa previsional, coordinado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ofrece una red de descuentos y reintegros directos para jubilados y pensionados en más de 7.000 comercios y en las principales cadenas de supermercados distribuidas en todo el territorio nacional. La estructura de asistencia comercial consolida un universo de más de 12.000 puntos de ventas en total.

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El esquema de reintegros permite que los beneficiarios del orden nacional accedan a rebajas desde el 10% en las compras realizadas en supermercados. El pliego legal del organismo aclara que en muchos casos estas operaciones se ejecutan sin la aplicación de un tope de dinero para la devolución. Asimismo, la iniciativa preve una bonificación fija del 20% orientada de forma específica a la adquisición de artículos de perfumería y limpieza.

La activación de las rebajas en las líneas de cajas de los establecimientos adheridos presenta un mecanismo operativo directo que no demanda trámites previos. Para obtener estos beneficios, los jubilados y pensionados solo tienen que pagar el monto de la compra utilizando la tarjeta de débito bancaria con la que cobran sus haberes previsionales de forma habitual. Las transacciones se procesan mediante los sistemas informáticos integrados a las administradoras de medios de pago electrónico.

Las promociones adicionales de los bancos públicos y privados para jubilados

La base de datos de la ANSES detalló los beneficios complementarios que otorgan los bancos públicos y privados para los adultos mayores que perciben sus ingresos en sus respectivas entidades.

Quienes cobren por el Banco Nación disponen de un reintegro del 5% adicional en supermercados Carrefour, Coto, Josimar, ChangoMás, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. La operatoria exige abonar con tarjeta de débito o crédito mediante la app BNA+ MODO, fijando un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000.

Por su parte, el Banco Provincia de Buenos Aires sumó un descuento del 5% para los beneficiarios que perciban sus haberes en dicha institución previsional y paguen a través de la billetera virtual Cuenta DNI, ya sea mediante la lectura de código QR o con la modalidad de Clave DNI. La rebaja del banco bonaerense se aplica en los Supermercados Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini, estableciendo un tope de devolución de $5.000 por semana y por persona, funcionando de forma adicional a otras promociones vigentes.

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En el segmento de la banca privada, el Banco Galicia ofrece a los jubilados que acrediten sus haberes en la entidad hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito. La firma financiera determinó un tope de devolución de $20.000 mensuales para el rubro de supermercados, fijando un límite independiente de $12.000 mensuales para los consumos realizados en farmacias y ópticas.

Topes de reintegro en supermercados, farmacias y estaciones de servicio

El Banco Supervielle incorporó promociones específicas sujetas a días determinados de la semana para los jubilados que cobran sus haberes por su plataforma. La entidad privada otorga un 20% de descuento en las compras realizadas en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás los días martes. El tope de dinero para esta devolución quedó pautado en $25.000 si se paga con tarjeta de débito y se reduce a $15.000 si la transacción comercial se efectúa mediante QR.

La propuesta del Banco Supervielle para la clase pasiva incluye cobertura complementaria en otros rubros de consumo diario. Los clientes de esta entidad disponen de un 50% de descuento en las farmacias adheridas al sistema de beneficios, acoplando asimismo una rebaja del 10% en las cargas de combustibles que se ejecuten en las estaciones de servicio de la firma Shell. Los usuarios deben verificar las listas de locales participantes en el sitio web institucional del banco.

La dirección de la ANSES delimitó de forma taxativa las responsabilidades legales vinculadas a la ejecución de las rebajas comerciales publicitadas. Las bases y condiciones aclaran que el organismo previsional limitará su responsabilidad exclusivamente a la promoción, publicidad y difusión de los productos o servicios ofertados por las empresas. El instituto aclaró expresamente que no funciona como intermediario de la oferta y no asumirá costos por daños que sufran los beneficiarios.

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Deslinde de responsabilidad técnica y validación en los medios de pago

La normativa del programa determina que la ANSES no es responsable por la aplicación efectiva de los descuentos promocionados en los puntos de venta. La institución del Estado nacional pone a disposición de los comercios una herramienta informática de carácter estrictamente promocional. Este aplicativo digital sirve de forma exclusiva para la difusión de los artículos y para la validación de los clientes como beneficiarios regulares del sistema de la seguridad social.

La ingeniería financiera de las devoluciones de saldos queda descentralizada de las cuentas fiscales del organismo previsional. El pliego de condiciones técnicas establece que la responsabilidad por el cumplimiento de los reintegros recae de forma exclusiva sobre las administradoras de medios de pago electrónico, los bancos emisores de las tarjetas y los comercios adheridos. El proceso de acreditación de los fondos se ajusta a la modalidad de descuento específica a la que cada local comercial se hubiese incorporado.

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Las autoridades previsionales recomendaron a los jubilados revisar de forma periódica las actualizaciones de las promociones vigentes en los portales informáticos de las entidades bancarias antes de efectuar los consumos familiares. Las variaciones en los topes semanales y mensuales quedan sujetas a las modificaciones unilaterales que dispongan las firmas financieras emisoras de las tarjetas de débito y crédito asociadas al pago de los haberes.

GZ / lr