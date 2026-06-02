La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que se encuentra disponible la opción para acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda la historia laboral de un trabajador. El organismo previsional, que funciona como una dependencia del Ministerio de Capital Humano, recalcó que este procedimiento se gestiona de forma rápida y sencilla, eliminando la obligación de acercarse a una oficina física de atención al público.

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La consulta del padrón de aportes históricos está dirigida a diferentes segmentos de la población activa. La plataforma permite que los trabajadores en relación de dependencia se informen y posean el detalle de sus aportes a partir de las declaraciones juradas presentadas por sus empleadores. Del mismo modo, quienes se desempeñen de forma autónoma o bajo el régimen de monotributistas también pueden visualizar los períodos registrados junto con sus respectivas remuneraciones.

La base de datos del instituto procesa la información de manera centralizada. Para iniciar el trámite digital, las personas interesadas deben ingresar al sistema informático validando su identidad mediante el uso de la Clave de la Seguridad Social. El aplicativo se encuentra habilitado las 24 horas del día y recopila la totalidad de la trayectoria registrada por las empresas y los contribuyentes individuales ante el fisco nacional.

Los canales digitales habilitados para consultar la Historia Laboral en ANSES

La dirección del organismo previsional distribuyó el acceso al trámite a través de tres canales virtuales específicos para facilitar la navegación de los usuarios. La primera alternativa se realiza ingresando directamente a la plataforma mi ANSES, donde se debe seleccionar la opción de Trabajo y luego cliquear en el apartado Consultar Historia Laboral. Esta ruta informática despliega los datos de forma inmediata en la pantalla de la computadora o del dispositivo móvil.

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La segunda vía de acceso disponible es el sitio web institucional de la ANSES, ingresando desde el menú principal a la sección de Trámites y servicios para luego seleccionar la opción denominada Historia Laboral. Finalmente, las autoridades habilitaron la aplicación oficial para teléfonos celulares, donde el beneficiario tiene que dirigirse al módulo de Mis datos y pulsar el botón Mi Historia Laboral para obtener el informe completo.

El entorno digital cruzó los registros de las antiguas cajas previsionales con las declaraciones actuales. Los trabajadores independientes que utilicen la herramienta visualizarán los pagos mensuales obligatorios impactados en el sistema, lo que les permite verificar si sus contratantes o empleadores cumplieron con las presentaciones de las declaraciones juradas exigidas por las normativas de la seguridad social argentina.

Descarga de la constancia virtual sin validación presencial de los agentes

En caso de que el ciudadano requiera la constancia de sus aportes para presentar ante un tercero, el sistema informático permite descargar e imprimir el documento de manera virtual fácilmente. La reglamentación técnica de la ANSES determinó que no es necesario incluir la autenticación por parte del personal de las agencias presenciales, otorgándole plena validez administrativa al archivo emitido por la web.

Esta simplificación en los esquemas de certificación del Ministerio de Capital Humano busca reducir la afluencia de beneficiarios en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de todo el país. Las órdenes de impresión generadas por los usuarios contienen los códigos de validación electrónicos necesarios para acreditar la veracidad de la información previsional frente a los organismos que soliciten la documentación.

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La base informática actualiza de forma periódica las liquidaciones presentadas por los agentes de retención. Los monotributistas pueden cotejar las categorías históricas en las que revistieron actividades y las modificaciones salariales registradas en sus legajos previsionales, consolidando una herramienta de control directo sobre los fondos destinados a sus futuras jubilaciones y pensiones.

GZ / lr