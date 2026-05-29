Qué pueden comprar los jubilados con el aumento de $10.144 en la mínima en junio

El aumento de la jubilación mínima en junio de 2026 será del 2,58%, lo que eleva el haber a $403.317,99 más un bono de $70.000, llevando el total a $473.317,99, impactando directamente en los ingresos de los adultos mayores y su capacidad de afrontar gastos básicos.

La actualización fue informada por ANSES en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), cuya variación en abril fue del 2,6%.

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Con este ajuste mencionado anteriormente, el ingreso total de quienes perciben la mínima sube $10.144 en términos de bolsillo respecto a mayo, al pasar de $463.174,10 a $473.317,99. Respecto a estos montos resulta necesario hacer dos aclaraciones: La primera es que el bono de $70.000 se mantiene sin cambios, por lo que el aumento real queda explicado exclusivamente por la actualización del haber. La segunda es que durante junio las jubilaciones y pensiones reciben el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como medio aguinaldo, por lo que el monto total a percibir será mayor.

En concreto, los jubilados y pensionados ANSES que cobran el haber mínimo recibirán en junio un aguinaldo de $201.659. Ese monto surge de aplicar el cálculo del SAC, que equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año.

De esta manera, un jubilado que percibe la mínima cobrará en junio alrededor de $674.976,98 en total: $403.317,99 de haber, $201.658,99 de aguinaldo y $70.000 de refuerzo.

Qué gastos cubre la jubilación mínima

Pese a la suba en el monto jubilatorio, el ingreso total de una pareja de jubilados cubriría en junio aproximadamente el 60% de la Canasta Básica de los Mayores, que en abril de 2026 (último dato disponible) alcanzó los $1.577.435 según el informe más reciente de la Defensoría del Pueblo porteña. Este número no contempla el pago del medio aguinaldo, ya que con ese ingreso extra se logrará cubrir el 85,6% de la canasta.

Con un ingreso total de $946.600, una pareja de jubilados que percibe la mínima puede cubrir algunos rubros de la canasta básica, pero no la totalidad de los gastos mensuales. De esta manera, se necesita percibir dos haberes para poder afrontar los gastos de la canasta de un solo mes. En tanto, si se incluye el aguinaldo se necesitarían poco más de uno.

Del total de $1.577.435, el mayor peso corresponde a la canasta alimentaria, que alcanzó los $591.351. Dentro de ese rubro, las carnes y derivados representaron el gasto más alto, con $249.028 mensuales, seguidos por vegetales y frutas, con $118.382, y productos lácteos, con $96.223.

El segundo componente de mayor incidencia fue el de bienes y servicios básicos del hogar, que sumó $529.110. Allí se incluyen expensas, servicios públicos, comunicaciones y transporte. Solo el gasto en transporte fue estimado en $191.354 mensuales, mientras que las expensas alcanzaron $189.444.

La canasta de salud representó otros $169.376. Ese segmento contempla productos y servicios médicos y terapéuticos. A su vez, los bienes y servicios personales —que incluyen cuidado personal, indumentaria y esparcimiento— demandaron $223.887 mensuales, mientras que el “mantenimiento del hogar” requirió de $63.711.

El informe también calcula el gasto diario necesario para sostener ese nivel de consumo. En abril, una pareja jubilada propietaria necesitó destinar en promedio $52.581 por día. De ese total, $19.712 correspondieron a alimentos y $17.637 a servicios básicos del hogar.

Qué se puede comprar con la diferencia del aumento

La diferencia del haber mínimo entre mayo y junio es de $10.144, un monto que muestra el alcance limitado del aumento en términos de consumo cotidiano.

Considerando la última lista de precios que emitió el INDEC en la Canasta de Alimentos y Bebidas de abril del 2026, con el aumento en la jubilación mínima alcanza para comprar aproximadamente dos kilos de pan francés ($4.383,37 por kilo), uno de los productos más básicos de la mesa diaria.

También alcanza para más de cinco litros de leche fresca ($1.819,68 por litro) o para cerca de 6 kilos de papa ($1.305,47 por kilo), alimentos de consumo general.

Otra alternativa es adquirir un kilo de arroz ($1.713,73) junto con un paquete de fideos secos ($1.611,65) y una botella de aceite de girasol ($6.241,57), combinando productos esenciales. Incluso, el monto permite comprar cerca de dos kilos de pollo entero ($4.782,03 por kilo), uno de los principales sustitutos de la carne vacuna en la dieta diaria.

Sin embargo, el monto no alcanza para adquirir productos tradicionales de mayor valor como un kilo de asado, que tiene un precio de $17.512,90, superando ampliamente el total del incremento mensual.

Tampoco permite comprar cortes vacunos como el cuadril ($21.325,95) o la nalga ($21.951,90), lo que refleja las limitaciones del aumento frente a alimentos típicos del consumo argentino.

FN cp