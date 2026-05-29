La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de los haberes de junio. Este se organiza mediante el último número del DNI de cada beneficiario, por lo que, por ejemplo, en el caso de aquellos que finalicen en 0 y 1, recibirán sus cobros durante la segunda y cuarta semana del mes.

Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,58%, debido a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en abril, como bien estipula el Decreto de Movilidad Jubilatoria. Además, en el caso de los jubilados que cobren menos de la mínima y de los titulares de las Pensiones No Contributivas, también obtendrán el bono previsional de $70.000.

Administración Nacional de Seguridad Social confirmó el calendario de junio

Jubilaciones y Pensiones: cuándo cobran los DNI terminados en 0 y 1

El pago a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se divide según el monto del haber:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

- DNI terminado en 0: 8 de junio

- DNI terminado en 1: 9 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

- DNI terminado en 0 y 1: 23 de junio

ANSES oficializó el aumento de junio: cuánto cobran los jubilados desde el próximo mes

Asignaciones Familiares y Universales: cuándo cobran los DNI terminados en 0 y 1

Los titulares de asignaciones tienen sus fechas de cobro vinculadas al tramo de las jubilaciones mínimas:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- DNI terminado en 0: 8 de junio

- DNI terminado en 1: 9 de junio

Asignación por Embarazo

- DNI terminado en 0: 10 de junio

- DNI terminado en 1: 11 de junio

Asignación por Prenatal

- DNI terminado en 0 y 1: 10 de junio

Asignación por Maternidad

- Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

Quiénes son los primeros en cobrar por ANSES en junio de 2026

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran los DNI terminados en 0 y 1​

Los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos con estas terminaciones cobran en la primera etapa del cronograma:

Pensiones No Contributivas

- DNI terminado en 0 y 1: 8 de junio

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Para el resto de las prestaciones, los días asignados son:

Prestación por Desempleo

- DNI terminado en 0 y 1: 19 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

- Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

- Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

JSM / ds