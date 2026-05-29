La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó de forma oficial la diagramación de los desembolsos correspondientes al sexto mes del año. El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano validó las fechas mediante sus canales institucionales de prensa en la Ciudad de Buenos Aires. La estructura administrativa del cronograma de pagos responde, como es habitual, al ordenamiento de los beneficiarios según la cifra final de sus documentos nacionales de identidad para evitar la saturación de las sucursales bancarias habilitadas.

ANSES oficializó el aumento de junio: cuánto cobran los jubilados desde el próximo mes

El presente esquema previsional presenta la incorporación de la primera cuota del Haber Anual Complementario (aguinaldo) para las diferentes líneas de jubilaciones y Pensiones No Contributivas, de acuerdo con las normativas internas dictadas por la Dirección General de Finanzas del ente estatal. Las transferencias de fondos líquidos se iniciarán de manera regular durante la segunda semana del mes, segmentando las asignaciones por hijo, planes de desempleo y las coberturas por maternidad y embarazo.

Los plazos legales informados por las dependencias técnicas estipulan la vigencia de los comprobantes hasta los primeros días del período subsiguiente. Las autoridades solicitaron a los beneficiarios canalizar cualquier tipo de consulta con respecto al estado de las liquidaciones individuales exclusivamente a través de los aplicativos informáticos oficiales de la seguridad social argentina.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales consolidados se ubiquen dentro del haber mínimo cobrarán en las siguientes jornadas asignadas:

- DNI terminados en 0: 8 de junio

- DNI terminados en 1: 9 de junio

- DNI terminados en 2: 10 de junio

- DNI terminados en 3: 11 de junio

- DNI terminados en 4: 12 de junio

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

- DNI terminados en 5: 16 de junio

- DNI terminados en 6: 17 de junio

- DNI terminados en 7: 18 de junio

- DNI terminados en 8: 19 de junio

- DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los beneficiarios de la clase pasiva nacional cuyos montos liquidados queden determinados por encima de la jubilación mínima establecida, las fechas dispuestas son las siguientes:

- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Este es el código fundamental de ANSES para realizar trámites

Pensiones No Contributivas

Los ciudadanos incorporados al padrón de las Pensiones No Contributivas percibirán los haberes mensuales pautados de acuerdo al siguiente ordenamiento de documentos:

- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias cubiertas por estas prestaciones sociales de carácter directo dispondrán de los montos mensuales líquidos en los plazos fijados por el calendario de asistencia:

- DNI terminados en 0: 8 de junio

- DNI terminados en 1: 9 de junio

- DNI terminados en 2: 10 de junio

- DNI terminados en 3: 11 de junio

- DNI terminados en 4: 12 de junio

Garrafa social en zonas frías: cómo anotarse para recibir el subsidio de ANSES

- DNI terminados en 5: 16 de junio

- DNI terminados en 6: 17 de junio

- DNI terminados en 7: 18 de junio

- DNI terminados en 8: 19 de junio

- DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

Las embarazadas inscriptas en este programa federal de cobertura de salud y asistencia financiera cobrarán en los días determinados a continuación:

- DNI terminados en 0: 10 de junio

- DNI terminados en 1: 11 de junio

- DNI terminados en 2: 12 de junio

- DNI terminados en 3: 16 de junio

- DNI terminados en 4: 17 de junio

Quiénes son los primeros en cobrar por ANSES en junio de 2026

- DNI terminados en 5: 18 de junio

- DNI terminados en 6: 19 de junio

- DNI terminados en 7: 22 de junio

- DNI terminados en 8: 23 de junio

- DNI terminados en 9: 24 de junio

Asignación por Prenatal

Los titulares de la asignación asociada al período de gestación previo al nacimiento contarán con el cronograma unificado por pares de documentos bancarios:

- DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio

- DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio

- DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio

- DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio

- DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio

ANSES oficializó el aumento de junio: cuánto cobran los jubilados desde el próximo mes

Asignación por Maternidad

El beneficio económico por maternidad se liquidará a las trabajadoras registradas contemplando un rango de fechas idéntico para la totalidad de las terminaciones:

- Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Los cobros especiales de suma fija correspondientes a las asignaciones por eventos familiares únicos se procesarán en una ventana de tiempo extendida:

- Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares liquidadas en favor de los titulares que perciben pensiones no contributivas se abonarán bajo la modalidad de plazo amplio:

- Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio

Prestación por Desempleo

Los trabajadores desocupados que accedieron al fondo de desempleo oficial percibirán el beneficio económico en las fechas pautadas para el cierre del período mensual:

- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio

- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio

Calendario de ANSES: quiénes cobran este jueves 28 de mayo

- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio

- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio

- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio

GZ cp