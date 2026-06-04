La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL) puede obtenerse de forma rápida y sencilla. El organismo previsional, dependiente del Ministerio de Capital Humano, especificó que este proceso de descarga se realiza ingresando de manera directa a la web oficial de la institución desde cualquier computadora o teléfono celular. El código se compone por el número de documento de la persona, adicionando dos dígitos adelante y uno en el extremo final.

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La utilidad regulatoria de este registro resulta central para el andamiaje previsional del país. El CUIL sirve para registrar de manera formal los aportes jubilatorios de los trabajadores en relación de dependencia y para acceder a los diversos programas y prestaciones de la Seguridad Social. Entre las coberturas alcanzadas por este código se encuentran el cobro de Asignaciones Familiares, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones y pensiones ordinarias.

El sistema informático de la entidad genera este número de identificación de manera automática al momento de emitirse el Documento Nacional de Identidad (DNI) por primera vez. El pliego de condiciones técnicas aclara que la constancia emitida es completamente gratuita y no posee vencimiento. Su presentación puede ser requerida para realizar trámites en entidades públicas, bancos o centros de salud, y no necesita tener firma ni sello del personal físico del organismo.

El trámite presencial sin turno y la documentación obligatoria de ANSES

En aquellos casos donde el código no se encuentre registrado en el padrón, el ciudadano debe realizar la gestión de forma presencial y sin turno previo en cualquier oficina de la ANSES. El procedimiento exige la entrega del último ejemplar original del documento de identidad del interesado. Las pautas cambian según el rango etario, fijando que los argentinos mayores de 18 años solo deben presentar su DNI, mientras que los menores requieren partida de nacimiento y el DNI de sus progenitores.

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Para el segmento de los ciudadanos extranjeros mayores de 18 años, el instituto previsional demanda la presentación del DNI para extranjero o naturalizado. Si la persona aún no cuenta con este documento civil, el sistema acepta un expediente de migraciones donde conste el tipo de residencia vigente y el ingreso regular al país, o un pasaporte que certifique una residencia que no sea de carácter turista o permanente. También se admite el permiso de ingreso expedido por consulados.

Los menores de 18 años nacidos en el exterior tienen que aportar su partida de nacimiento debidamente legalizada o apostillada, sumando una traducción oficial si no fue emitida en idioma español. Las pautas de la ANSES aclaran de manera taxativa que los documentos originados en Italia, España, Portugal, Grecia, Chile, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay quedan exceptuados de forma completa de los visados, traducciones, legalizaciones y apostillas.

El mecanismo de unificación de CUIL para extranjeros y la articulación con ARCA

La normativa de la seguridad social contempla una vía particular para los trabajadores extranjeros que van a desempeñarse en relación de dependencia. Estas personas tienen que generar primero un CUIL provisorio en las oficinas de la ANSES, luego de cumplimentar los trámites obligatorios ante la dirección de migraciones. Una vez que el ciudadano obtiene su DNI definitivo para extranjeros o naturalizados, debe gestionar el código definitivo y solicitar la unificación previsional.

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Para resolver la duplicidad de registros informáticos, el beneficiario debe presentar de forma presencial el formulario PS 1.48, denominado de forma oficial Solicitud de Unificación de CUIL. Por otra parte, las autoridades previsionales emitieron un aviso importante relacionado con los trabajadores independientes. Quienes vayan a desempeñarse como autónomos o monotributistas tienen que tramitar su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP).

La dirección de la ANSES remarcó que la obtención del CUIT es de resorte exclusivo de la autoridad impositiva y no se realiza en las dependencias de la seguridad social. Las instrucciones generales del programa aclaran que si un ciudadano ya posee un número de CUIT asignado por el fisco, no debe tramitar un CUIL bajo ningún concepto. Finalmente, quienes ya posean el alta previsional firme pueden conseguir la constancia simple llamando a la línea telefónica 130 o mediante el aplicativo mi ANSES.

GZ / lr