La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó los valores actualizados de todas sus prestaciones, que obtuvieron un aumento del 2,58%. Esto incluye a los beneficiarios Asignación Universal por Hijo (AUH), quienes también recibirán un bono complementario para cubrir una compra fundamental.

La actualización de los haberes de ANSES se debe a que se les agrega el último porcentaje de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que en este caso fue el de abril. La relación proporcional entre los montos y el dato inflacionario fue establecida en el Decreto de Movilidad Jubilatoria, impulsado en 2024.

ANSES oficializó las fechas de cobro para junio de 2026: el calendario completo de prestaciones

ANSES: Monto y bonos para la AUH en junio 2026

Debido al aumento de ANSES, los haberes totales de la asignación alcanzarán los $144.932 por hijo, mientras que para la AUH con discapacidad, el monto es de $471.915. Sin embargo, en ambos casos, el organismo retiene el 20% de los haberes, por lo que los titulares recibirán $115.945,60 y $377.532 respectivamente. Para obtener las retenciones, deberán presentar la Libreta AUH a fin de año.

ANSES informó los valores actualizados de todas sus prestaciones, que obtuvieron un aumento del 2,58%.

Por otro lado, los beneficiarios también recibirán el bono por la Tarjeta Alimentar, que es una ayuda económica otorgada por ANSES para cubrir la canasta básica alimentaria. El valor del extra varía según la cantidad de hijos por familia: aquellas con solo un hijo recibirán $72.250, mientras que las de 2 niños obtendrán $113.299 y las de 3 o más, $149.425.

Certificación Negativa de ANSES: las claves del documento obligatorio para demostrar la falta de ingresos y subsidios

Calendario de pagos para la AUH en junio 2026

Estas son las fechas de cobro confirmadas por ANSES para la Asignación Universal por Hijo, organizadas en base al último número del DNI de cada titular:

-DNI terminados en 0: 8 de junio

-DNI terminados en 1: 9 de junio

-DNI terminados en 2: 10 de junio

-DNI terminados en 3: 11 de junio

-DNI terminados en 4: 12 de junio

-DNI terminados en 5: 16 de junio

-DNI terminados en 6: 17 de junio

-DNI terminados en 7: 18 de junio

-DNI terminados en 8: 19 de junio

-DNI terminados en 9: 22 de junio

Los beneficiarios recibirán el bono por la Tarjeta Alimentar, que es una ayuda económica para cubrir la canasta básica alimentaria.

Por otra parte, las fechas de pago de la Prestación Alimentar para la AUH son las siguientes:

-DNI terminados en 0: 18 de junio

-DNI terminados en 1: 19 de junio

-DNI terminados en 2: 20 de junio

-DNI terminados en 3: 20 de junio

-DNI terminados en 4: 21 de junio

-DNI terminados en 5: 22 de junio

-DNI terminados en 6: 26 de junio

-DNI terminados en 7: 27 de junio

-DNI terminados en 8: 28 de junio

-DNI terminados en 9: 29 de junio

JSM