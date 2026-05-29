La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de los haberes de junio. Este se organiza mediante el último número del DNI de cada beneficiario, por lo que, por ejemplo, en el caso de aquellos que finalicen en 2 y 3, recibirán sus cobros durante la segunda y cuarta semana del mes.
Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,58%, debido a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en abril. Asimismo, los jubilados que cobren menos de la mínima y de los titulares de las Pensiones No Contributivas, también obtendrán el bono previsional de $70.000.
Jubilados y pensionados ANSES: Cuánto cobro en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo
Jubilaciones y pensiones
El pago mensual de las jubilaciones y pensiones de ANSES se organiza de la siguiente manera:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminado en 2: 10 de junio
- DNI terminado en 3: 11 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminado en 2 y 3: 24 de junio
Asignaciones Familiares y Universales
En el caso de las asignaciones, las fechas de cobro para los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 serán las siguientes:
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 2: 10 de junio
- DNI terminado en 3: 11 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminado en 2: 12 de junio
- DNI terminado en 3: 16 de junio
ANSES oficializó las fechas de cobro para junio de 2026: el calendario completo de prestaciones
Asignación por Prenatal
- DNI terminado en 2 y 3: 11 de junio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio
Pensiones No Contributivas
En el caso de las PNC, los beneficiarios obtendrán sus montos en las siguientes fechas:
Pensiones No Contributivas
- DNI terminado en 2 y 3: 9 de junio
Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único
Finalmente, las demás prestaciones de ANSES recibirán los haberes en los siguientes días:
Prestación por Desempleo
- DNI terminado en 2 y 3: 22 de junio
De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio
JSM