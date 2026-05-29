La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de los haberes de junio. Este se organiza mediante el último número del DNI de cada beneficiario, por lo que, por ejemplo, en el caso de aquellos que finalicen en 2 y 3, recibirán sus cobros durante la segunda y cuarta semana del mes.

Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibirán un aumento del 2,58%, debido a que se les agregará el porcentaje de inflación registrado en abril. Asimismo, los jubilados que cobren menos de la mínima y de los titulares de las Pensiones No Contributivas, también obtendrán el bono previsional de $70.000.

Jubilados y pensionados ANSES: Cuánto cobro en junio de 2026 con aumento, bono y aguinaldo

Jubilaciones y pensiones

El pago mensual de las jubilaciones y pensiones de ANSES se organiza de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

- DNI terminado en 2: 10 de junio

- DNI terminado en 3: 11 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

- DNI terminado en 2 y 3: 24 de junio

Asignaciones Familiares y Universales

En el caso de las asignaciones, las fechas de cobro para los beneficiarios con DNI terminados en 2 y 3 serán las siguientes:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- DNI terminado en 2: 10 de junio

- DNI terminado en 3: 11 de junio

Asignación por Embarazo

- DNI terminado en 2: 12 de junio

- DNI terminado en 3: 16 de junio

ANSES oficializó las fechas de cobro para junio de 2026: el calendario completo de prestaciones

Asignación por Prenatal

- DNI terminado en 2 y 3: 11 de junio

Asignación por Maternidad

- Todas las terminaciones de documento: 10 de junio al 8 de julio

Pensiones No Contributivas

En el caso de las PNC, los beneficiarios obtendrán sus montos en las siguientes fechas:

Pensiones No Contributivas

- DNI terminado en 2 y 3: 9 de junio

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Finalmente, las demás prestaciones de ANSES recibirán los haberes en los siguientes días:

Prestación por Desempleo

- DNI terminado en 2 y 3: 22 de junio

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

- Todas las terminaciones de documento: 9 de junio al 8 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

- Todas las terminaciones de documento: 8 de junio al 8 de julio

JSM