La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la organización de los desembolsos monetarios para el período previsional del próximo mes. El organismo nacional, coordinado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, estructuró los cronogramas previendo que la entrega de los fondos se ejecute de manera paulatina de acuerdo a la cifra final de la documentación de identidad de los beneficiarios. Esta disposición administrativa busca ordenar el retiro de efectivo por caja y terminales en la red bancaria nacional.

ANSES oficializó el aumento de junio: cuánto cobran los jubilados desde el próximo mes

Los ciudadanos que cuenten con documentos nacionales de identidad con finalización en las cifras 8 y 9 deben corroborar los plazos pautados por el ente estatal para cada una de las coberturas sociales vigentes. Los días de cobro establecidos se distribuyen a lo largo de las distintas semanas del mes, presentando esquemas unificados o desglosados según los requerimientos técnicos fijados por la Dirección General de Finanzas del instituto.

La información institucional, formalizada en la Ciudad de Buenos Aires, detalla que las transferencias financieras para este sector de documentos se procesarán de manera regular, abarcando desde el pago de las pensiones de base hasta los seguros de desempleo. Las autoridades recuerdan que los comprobantes y órdenes de pago emitidos mantendrán su validez administrativa legal hasta el día 10 de julio de 2026.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los adultos mayores incorporados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos mensuales no superen el piso garantizado percibirán sus haberes mensuales de forma individualizada de acuerdo a su dígito terminal:

- DNI terminados en 8: cobrarán a partir del 19 de junio.

- DNI terminados en 9: cobrarán a partir del 22 de junio.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los jubilados y pensionados del orden nacional que registren ingresos consolidados por encima de la jubilación mínima, la ANSES fijó una única jornada previsional en la cual se unificarán ambas terminaciones numéricas:

- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán a partir del 29 de junio.

Administración Nacional de Seguridad Social confirmó el calendario de junio

Pensiones No Contributivas

Los ciudadanos cubiertos por el régimen de pensiones de invalidez, vejez o madres de siete hijos percibirán el beneficio económico de forma unificada en el cierre de la primera semana de pagos:

- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán a partir del 12 de junio.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de estos programas de asignaciones familiares o de asistencia directa para menores de edad verán acreditados los fondos en cuentas bancarias según los siguientes días asignados:

- DNI terminados en 8: cobrarán a partir del 19 de junio.

- DNI terminados en 9: cobrarán a partir del 22 de junio.

Asignación por Embarazo

Las mujeres gestantes incorporadas en esta línea de protección social y sanitaria estatal cuentan con un cronograma específico que distribuye los pagos de la siguiente manera:

- DNI terminados en 8: cobrarán a partir del 23 de junio.

- DNI terminados en 9: cobrarán a partir del 24 de junio.

Asignación por Prenatal

El subsidio económico destinado al período de gestación previo al nacimiento se abonará bajo la modalidad de grupo de pago combinado en una sola jornada previsional:

- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán a partir del 17 de junio.

Quiénes son los primeros en cobrar por ANSES en junio de 2026

Asignación por Maternidad

El beneficio de protección salarial durante el goce de la licencia laboral por maternidad mantendrá un rango temporal idéntico y amplio para todas las ciudadanas sin distinción de documento:

- Todas las terminaciones de documento: cobrarán del 10 de junio al 8 de julio.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Los cobros especiales de suma única correspondientes a las asignaciones por acontecimientos del núcleo familiar se liquidarán en una ventana de tiempo extendida para la totalidad del padrón:

- Todas las terminaciones de documento: cobrarán del 9 de junio al 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las asignaciones familiares asociadas al sector de beneficiarios de pensiones no contributivas se abonarán con la modalidad de plazo único liberado durante un mes entero:

- Todas las terminaciones de documento: cobrarán del 8 de junio al 8 de julio.

Prestación por Desempleo

Los trabajadores desocupados que accedieron al fondo de desempleo del seguro social contarán con el depósito del saldo unificado en la jornada de cierre del cronograma ministerial:

- DNI terminados en 8 y 9: cobrarán a partir del 25 de junio.

GZ