Becas Progresar 2026: cuánto se cobra y cómo consultar si fue aprobada la inscripción

El Gobierno nacional concluyó la primera etapa de inscripción para las líneas obligatorias y superiores del programa de asistencia estudiantil, mientras mantiene habilitado el período de registro para formación profesional.

El esquema de financiamiento educativo funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano y la liquidación de las partidas presupuestarias se ejecuta a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para alumnos de nivel secundario, terciario, universitario, de enfermería y oficios de todo el territorio argentino.

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La confirmación de los datos generales y los procedimientos de fiscalización administrativa constan en una publicación del portal de noticias Elonce, donde se detallaron los instrumentos informáticos disponibles para constatar la aprobación de las solicitudes individuales y los mecanismos de retención previstos para el ciclo lectivo vigente.

¿Cuánto pagan por las Becas Progresar 2026?

A través de la Resolución 172/2026, el Poder Ejecutivo determinó que el monto mensual bruto de las Becas Progresar es de 35.000 pesos para los beneficiarios de los segmentos Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Formación Profesional.

El esquema operativo fija que los estudiantes no perciben la totalidad de ese importe cada mes, dado que el sistema previsional retiene de forma automática un porcentaje hasta la verificación de la trayectoria escolar.

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ANSES deposita de manera directa el 80 por ciento del beneficio, una cifra equivalente a 28.000 pesos mensuales netos en las cuentas bancarias de los inscriptos, y retiene los 7.000 pesos restantes de cada cuota.

El monto retenido acumulado se liquida posteriormente en un pago único anual, condicionado a que los beneficiarios certifiquen su regularidad académica ante las autoridades correspondientes. Asimismo, los jóvenes que ingresaron por primera vez al programa reciben los pagos retroactivos o acumulados correspondientes a los meses transcurridos desde la postulación.

¿Cuáles son los canales oficiales para verificar el estado del trámite en 2026?

La primera modalidad consiste en acceder a la oficina virtual de la ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el calendario de pagos y comprobar si ya existe una fecha de cobro asignada.

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La segunda alternativa se realiza a través de la plataforma web específica de Progresar, donde el sistema interactivo expone de forma directa si la postulación resultó aprobada, observada o rechazada. En los casos donde la solicitud aparece catalogada como observada, el aplicativo detalla los errores de documentación o las inconsistencias socioeconómicas.

Los requisitos generales exigen que los ingresos del grupo familiar del estudiante no superen el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles para acceder a la transferencia monetaria.

BGD / EM