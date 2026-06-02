Con la llegada del Sueldo Anual Complementario (SAC) en junio, los argentinos buscan la forma de preservar ese dinero y, en lo posible, conseguir más ganancias. Debido a ello, te mostramos cuántos rendimientos generará tu aguinaldo en un plazo fijo electrónico por 30 días en los principales bancos del país, dependiendo de su valor.

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia, tanto del sector público como privado, lo que incluye a empleados de planta, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes trabajan de forma independiente, salvo excepciones previstas por convenios.

Aguinaldo en junio de 2026: cuánto me corresponde si mi sueldo es de $1.000.000

Este complemento bimestral es equivalente al 50% del haber más alto percibido durante los últimos 6 meses, es decir, en este caso, desde enero hasta junio. Es por ello que se debe dividir el monto por 12 y multiplicarlo por 6.

Cuánto gano si invierto $100.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $1.561,64. Monto total de $101.561,64.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $1.335,62. Monto total de $101.335,62.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $1.541,10. Monto total de $101.541,10.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $1.250. Monto total de $101.250.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $1.602,74. Monto total de $101.602,74

- Banco Macro (18% de TNA): genera $1.500. Monto total de $101.500.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $1.438,36. Monto total de $101.438,36.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $1.397,26. Monto total de $101.397,26.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $1.460. Monto total de $101.460.

Cuánto gano si invierto $200.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $3.123,29. Monto total de $203.123,29.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $2.671,23 Monto total de $202.671,23.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $3.082,19. Monto total de $203.082,19.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $2.500. Monto total de $202.500.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $3.205,48. Monto total de $203.205,48.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $3.000. Monto total de $203.000.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $2.876,71. Monto total de $202.876,71.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $2.794,52. Monto total de $202.794,52.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $2.920. Monto total de $202.920.

Cuánto gano si invierto $300.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $4.684,93. Monto total de $304.684,93.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $4.006,85. Monto total de $304.006,85.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $4.623,29. Monto total de $304.623,29.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $3.750. Monto total de $303.750.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $4.808,22. Monto total de $304.808,22.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $4.500. Monto total de $304.500.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $4.315,07. Monto total de $304.315,07.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $4.191,78. Monto total de $304.191,78.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $4.380. Monto total de $304.380.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Cuánto gano si invierto $400.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $6.246,58. Monto total de $406.246,58.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $5.342,47. Monto total de $405.342,47.

- Banco BBVA (18,75%18,75% de TNA): genera $6.164,38. Monto total de $406.164,38.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $5.000. Monto total de $405.000.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $6.410,96. Monto total de $406.410,96.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $6.000. Monto total de $406.000.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $5.753,42. Monto total de $405.753,42.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $5.589,04. Monto total de $405.589,04.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $5.840. Monto total de $405.840.

Cuánto gano si invierto $500.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $7.808,22. Monto total de $507.808,22.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $6.678,08. Monto total de $506.678,08.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $7.705,48. Monto total de $507.705,48.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $6.250. Monto total de $506.250.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $8.013,70. Monto total de $508.013,70.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $7.500. Monto total de $507.500.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $7.191,78. Monto total de $507.191,78.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $6.986,30. Monto total de $506.986,30.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $7.300. Monto total de $507.300.

Cuánto gano si invierto $600.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $9.369,86. Monto total de $609.369,86.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $8.013,70 Monto total de $608.013,70.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $9.246,58. Monto total de $609.246,58.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $7.500. Monto total de $607.500.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $9.616,44. Monto total de $609.616,44.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $9.000. Monto total de $609.000.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $8.630,14. Monto total de $608.630,14.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $8.383,56. Monto total de $608.383,56.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $8.760. Monto total de $608.760.

Cuánto gano si invierto $700.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $10.931,51. Monto total de $710.931,51.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $9.349,32. Monto total de $709.349,32.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $10.787,67. Monto total de $710.787,67.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $8.750. Monto total de $708.750.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $11.219,18. Monto total de $711.219,18.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $10.500. Monto total de $710.500.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $10.068,49. Monto total de $710.068,49.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $9.780,82. Monto total de $709.780,82.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $10.220. Monto total de $710.220.

Cuánto gano si invierto $800.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $12.493,15. Monto total de $812.493,15.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $10.684,93. Monto total de $810.684,93.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $12.328,77. Monto total de $812.328,77.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $10.000. Monto total de $810.000.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $12.821,92. Monto total de $812.821,92.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $12.000. Monto total de $812.000.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $11.506,85. Monto total de $811.506,85.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $11.178,08. Monto total de $811.178,08.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $11.680. Monto total de $811.680.

Cuánto gano si invierto $900.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $14.054,79. Monto total de $914.054,79.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $12.020,55. Monto total de $912.020,55.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $13.869,86. Monto total de $913.869,86.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $11.250. Monto total de $911.250.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $14.424,66. Monto total de $914.424,66.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $13.500. Monto total de $913.500.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $12.945,21. Monto total de $912.945,21.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $12.575,34. Monto total de $912.575,34.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $13.140. Monto total de $913.140.

Aguinaldo 2026: cómo invertir el dinero extra y evitar errores financieros

Cuánto gano si invierto $1.000.000 en un plazo fijo por 30 días

- Banco Nación (19% de TNA): genera $15.616,44. Monto total de $1.015.616,44.

- Banco Galicia (16.25% de TNA): genera $13.356,16. Monto total de $1.013.356,16.

- Banco BBVA (18,75% de TNA): genera $15.410,96. Monto total de $1.015.410,96.

- Banco Santander (15% de TNA): genera $12.500. Monto total de $1.012.500.

- Banco Provincia (19,5% de TNA): genera $16.027,40. Monto total de $1.016.027,40.

- Banco Macro (18% de TNA): genera $15.000. Monto total de $1.015.000.

- Banco ICBC (17,50% de TNA): genera $14.383,56. Monto total de $1.014.383,56.

- Banco Ciudad (17% de TNA): genera $13.972,60. Monto total de $1.013.972,60.

- Banco Credicoop (17,50% de TNA): genera $14.600. Monto total de $1.014.600.

JSM