Con la llegada de junio, los trabajadores en relación de dependencia no solo recibirán sus haberes mensuales netos, sino que estos estarán complementados por el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo. Aquellos que cobren un salario neto de $1.000.000, obtendrán la remuneración adicional obligatoria que se calcula en base a los parámetros establecidos en la Ley 23.041.

El aguinaldo se le otorga a los empleados únicamente dos veces al año: la primera es en junio y la segunda, en diciembre. Por otro lado, los jubilados y pensionados también recibirán este complemento, siempre y cuando estén registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Qué es el aguinaldo

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia, tanto del sector público como privado, lo que incluye a empleados de planta, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes trabajan de forma independiente, salvo excepciones previstas por convenios.

En casos de vacaciones, licencias pagas o enfermedades justificadas, el derecho al cobro se mantiene. En renuncias o despidos, el monto se paga de manera proporcional al tiempo trabajado. Es una remuneración adicional establecida por ley y se abona en dos cuotas, como se mencionó anteriormente.

Cómo calcular el aguinaldo si cobro $1.000.000 en junio

Tanto para los jubilados y pensionados como para los trabajadores formales, el aguinaldo es equivalente al 50% del haber más alto percibido durante los últimos 6 meses, es decir, en este caso, desde enero hasta junio. Es por ello que se debe dividir el monto por 12 y multiplicarlo por 6.

El aguinaldo se le otorga a los empleados públicos y privados únicamente dos veces al año: la primera es en junio y la segunda, en diciembre.

A aquellas personas que hayan percibido un sueldo máximo de $1.000.000 en la primera mitad de 2026 les corresponderá un aguinaldo de $500.000. Sin embargo, en caso de haber sido empleados por menos tiempo, es necesario calcular con la cantidad de meses exacta para obtener un resultado proporcional.

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Según la normativa actual, los empleados cobrarán el SAC en la última jornada laboral del mes, que en este caso corresponde al martes 30 de junio. Sin embargo, la Ley también prevé un plazo de 4 días hábiles posteriores en caso de no respetar la fecha establecida, por lo que tienen tiempo hasta los primeros días de julio para cumplir con este pago.

JSM / lr