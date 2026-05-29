Aguinaldo 2026: cómo invertir el dinero extra y evitar errores financieros

Con la llegada del medio aguinaldo, miles de trabajadores comienzan a preguntarse cómo utilizar ese ingreso adicional. En diálogo con Canal E, la asesora de planificación financiera Andrea Brizuela brindó recomendaciones para administrar el dinero de manera inteligente y destacó la importancia de planificar antes de cobrarlo.

“La primera recomendación que doy siempre antes de que llegue el aguinaldo es visualizar cuáles son mis gastos y cuál es mi ingreso, para así poder darle un objetivo al aguinaldo”, explicó Brizuela. Según detalló, muchas personas reciben el dinero extra sin una planificación previa y terminan gastándolo rápidamente sin saber en qué se fue.

La especialista sostuvo que el aguinaldo también puede convertirse en una herramienta clave para ordenar las finanzas personales. “El aguinaldo para mí es una herramienta muy importante para poder sanear”, afirmó, al referirse al pago de deudas y compromisos financieros acumulados.

Deudas, inversiones y objetivos financieros

Brizuela remarcó que una economía saludable comienza por reducir las deudas y recuperar tranquilidad financiera. “Cuando las finanzas no son saludables comienza esto de no poder dormir o no poder descansar porque estoy en deuda”, señaló.

Para quienes no necesitan utilizar el aguinaldo en pagos pendientes, recomendó definir objetivos antes de invertir. Explicó que no existe una herramienta financiera universal, sino que cada alternativa depende del plazo y de las metas de cada persona. “Detrás de cada inversión tiene que haber un objetivo”, enfatizó.

En ese sentido, indicó que quienes planean usar el dinero en el corto plazo, por ejemplo para vacaciones, deben optar por instrumentos conservadores y líquidos. En cambio, para proyectos de mediano o largo plazo, sugirió evaluar otras alternativas de inversión.

Fondos comunes, dólares y plazo fijo: qué conviene

Durante la entrevista, Brizuela también comparó distintas opciones de ahorro e inversión. Aunque reiteró su preferencia por el posicionamiento en dólares, aclaró que simplemente comprar divisas no implica invertir. “Que esos dólares queden quietos no es ninguna inversión”, afirmó.

La especialista destacó los fondos comunes de inversión como una alternativa interesante para perfiles conservadores, especialmente por su liquidez y posibilidad de rescate rápido. Además, cuestionó la baja rentabilidad actual del plazo fijo frente a la inflación. “No estoy ganando con mi plazo fijo, porque si no le gano a la inflación, no le estoy ganando a nada”, sostuvo. Según explicó, hoy muchos fondos comunes conservadores ofrecen mejores rendimientos y mayor flexibilidad para disponer del dinero.

Finalmente, Brizuela también se refirió al uso de billeteras virtuales y consideró que son útiles para administrar gastos mensuales, aunque recomendó separar el dinero destinado al ahorro y a inversiones de más largo plazo.