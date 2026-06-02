La oposición advierte que la falta de recursos para investigar la causa $LIBRA generará "impunidad"

La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), liderada por Horacio Azzolin, advirtió formalmente en el expediente que no dispone de los recursos económicos y tecnológicos necesarios para llevar adelante el rastreo y la trazabilidad de la ruta del dinero digital. Ante este escenario, un grupo de diputados nacionales que integraron la Comisión Investigadora $LIBRA presentó este martes 2 de junio un requerimiento urgente ante el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, exigiendo que se habiliten de inmediato las partidas presupuestarias para dotar al organismo de las herramientas informáticas especializadas.

El reclamo opositor surge luego de que se paralizara una auditoría sobre transferencias de criptoactivos por 4,7 millones de dólares, una medida de prueba considerada clave en una causa de máxima trascendencia institucional que tiene entre sus principales investigados al presidente de la Nación, Javier Milei.

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La situación fue revelada inicialmente por La Nación y encendió alarmas entre sectores de la oposición que siguen de cerca el expediente. Según los legisladores, la imposibilidad de reconstruir el recorrido de los fondos podría afectar una de las medidas de prueba centrales para determinar quiénes se beneficiaron económicamente con el lanzamiento del token.

Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino firmaron una declaración enviada a Casal y sostuvieron que la falta de medios podría traducirse en una "efectiva denegación de justicia".

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“La creciente complejidad de los delitos vinculados a criptoactivos exige que el Ministerio Público Fiscal cuente con los recursos técnicos adecuados para el cumplimiento de sus funciones. En ese sentido, entendemos que ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados”, señalaron en la presentación dirigida al procurador.

Ferraro reforzó esa postura a través de sus redes sociales. “Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad. Es inadmisible que la investigación judicial de $LIBRA pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del dinero y analizar las billeteras virtuales involucradas”, escribió el diputado de la Coalición Cívica.

Las complejidades técnicas del rastreo cripto

A pesar de que las transacciones en criptomonedas quedan registradas de manera pública y cronológica en la blockchain (cadena de bloques), los investigadores enfrentan dos grandes desafíos técnicos que exigen programas de alta complejidad:

Fragmentación de flujos: El enorme volumen de operaciones por segundo permite que los fondos sospechosos se dividan en montos mínimos para disimular su origen.

El anonimato de las billeteras: Los movimientos aparecen asociados a códigos alfanuméricos. Para ligarlos a una identidad real, se requiere detectar un "nodo" que haya operado a través de un exchange (casa de cambio virtual) regulado que responda a mandatos judiciales de desanonimización.

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Según la documentación incorporada al expediente, la UFECI advirtió que que no podrá analizar las denominadas Team Libra Wallets, un conjunto de billeteras virtuales asociadas al entorno de Hayden Davis, uno de los principales impulsores del proyecto. Frente a esa respuesta, Taiano resolvió derivar la tarea al Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de evitar que la investigación quede paralizada.

Los investigadores buscan determinar quiénes compraron y vendieron el token en los momentos previos y posteriores a la publicación realizada por Milei que impulsó la cotización del activo digital.

Las dudas

La controversia también abrió un debate sobre los recursos para realizar este tipo de análisis. Fernando Molina, especialista en datos que participó de las primeras investigaciones independientes sobre el caso, sostuvo públicamente que buena parte del trabajo puede realizarse con herramientas de acceso libre o versiones gratuitas de plataformas especializadas.

“Mi dashboard sigue siendo gratuito, abierto y verificable”, señaló Molina en la red social X al referirse a los análisis que realizó sobre las transacciones vinculadas a $LIBRA.

Según explicó, fue posible identificar movimientos previos al lanzamiento del token y detectar decenas de billeteras que operaron antes de la publicación presidencial.

GD