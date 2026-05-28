Una nueva modalidad de estafa virtual comenzó a circular con fuerza utilizando el nombre de TelePASE para engañar a los usuarios y apoderarse de su información personal y financiera. La maniobra se desarrolla mediante la técnica de phishing, un método donde los ciberdelincuentes suplantan la identidad de empresas reconocidas para ganarse la confianza de las víctimas y robarles datos sensibles de forma casi instantánea.

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De qué se trata el engaño con el nombre de TelePASE

El engaño se inicia con un correo electrónico diseñado para simular una comunicación oficial, el cual suele llevar como asunto la frase “Actualizá tus datos para mantener tu TelePASE activo”. En el cuerpo del mensaje se le notifica al usuario sobre un supuesto problema o rechazo en el pago de su cuenta y se le solicita reconfigurar sus datos a la brevedad para evitar que el servicio sea suspendido. Para facilitar la estafa, el correo incluye un botón llamativo que invita a realizar la supuesta actualización del medio de pago.

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Al hacer clic en el enlace, las personas son redirigidas a páginas web falsas que imitan la estética oficial, donde se les solicita ingresar números de tarjetas, claves de acceso y datos bancarios. Con esta información en su poder, los delincuentes proceden a realizar transferencias, débitos o consumos fraudulentos en cuestión de segundos. Uno de los principales factores que permitió encender las alarmas sobre este fraude fue la dirección del remitente, ya que los mensajes provenían de dominios web sospechosos con terminaciones internacionales como “UK”, ajenas a los canales formales de la empresa.

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Claves de prevención del Ministerio de Seguridad

Frente a la proliferación de estos casos, el Ministerio de Seguridad de la Nación difundió una serie de pautas esenciales para evitar caer en fraudes virtuales. Las autoridades recordaron de manera enfática que ningún banco ni organismo oficial solicita la modificación de datos personales o claves de acceso mediante enlaces enviados por correos electrónicos, llamadas telefónicas o redes sociales.

Como principales medidas de prevención, se aconseja ignorar los correos que exijan información confidencial y evitar ingresar a links que provengan de fuentes dudosas o de remitentes desconocidos. También resulta fundamental crear contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente para mitigar riesgos, además de examinar con atención la redacción del texto, dado que las faltas de ortografía, el exceso de emojis o las alteraciones leves en la URL de destino suelen delatar la falsedad del sitio. Para los mensajes que llegan a través de WhatsApp, la recomendación principal consiste en comprobar que la cuenta posea el tilde de autenticación correspondiente.

En caso de haber ingresado datos por error en una plataforma sospechosa, los especialistas en ciberseguridad instan a actuar con extrema rapidez. Las primeras acciones deben incluir el cambio inmediato de todas las contraseñas comprometidas, comunicarse de urgencia con la entidad bancaria para bloquear las tarjetas de crédito o débito y realizar un seguimiento riguroso de los movimientos de la cuenta durante las horas posteriores para denunciar cualquier transacción no autorizada.

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