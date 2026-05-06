Casación ratificó la prisión preventiva del CEO de Wenance por una presunta estafa Ponzi con 524 víctimas

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazó por mayoría el recurso presentado por la defensa de Alejandro Muszak, CEO y fundador de la fintech Wenance. Con esta decisión, el tribunal confirmó el rechazo a su excarcelación y mantuvo la prisión preventiva en el expediente “BE Capital Inversora y otros s/recurso de casación”.

El caso se relaciona con una de las mayores estafas financieras recientes. Muszak está procesado como jefe de una asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas en 524 hechos. Su mecanismo fue captar fondos de inversores mediante falsas promesas de altos rendimientos en dólares, a través de las firmas Wenance S.A. y Be Capital Inversora S.A., en un esquema Ponzi que dejó de cumplir sus obligaciones en julio de 2023.

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Los daños económicos fueron valuados en 1.850 millones de pesos, 7 millones de dólares y 117.000 euros.

Sin embargo, el caso no afectó solo a argentinos. La Justicia de Uruguay investiga denuncias de 600 damnificados y en España, la Audiencia Nacional admitió una querella por estafa y organización criminal por un fraude estimado de más de 100 millones de euros.

El juez Hornos encabezó el fallo y sostuvo que la defensa no pudo probar las irregularidades que denunciaba. También señaló que la resolución cuestionada tiene fundamentos legales suficientes para ser considerada válida. Además, hizo énfasis sobre los riesgos procesales de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Juez Gustavo Hornos

Sobre el posible entorpecimiento de la investigación, Hornos remarcó que Muszak incumplió en varias ocasiones la prohibición de contactar a víctimas y denunciantes. Para el juez, esa conducta demuestra que tampoco respetaría las condiciones que podrían imponerle si recuperara la libertad. Además, el hecho de tener inmuebles en Miami, conjuntamente con sumas de dinero que le permitirían mantenerse oculto, podrían facilitar su escape.

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El pedido de arresto domiciliario por motivos de salud, basado en que Muszak es paciente con VIH desde hace años, Hornos sostuvo que no se probó un riesgo concreto, actual o irreversible que justificara una medida más leve. También señaló que el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza cuenta con los recursos necesarios para garantizar su tratamiento y los controles médicos que requiere.

Qué es una estafa Ponzi

Una estafa Ponzi es un fraude financiero en el que una persona o empresa promete ganancias altas y rápidas, pero en lugar de generar esas ganancias con una inversión real, les paga a los primeros inversores con el dinero que ponen los nuevos.

El esquema puede parecer rentable al principio porque algunos cobran y creen que el negocio funciona. Pero en realidad no hay una actividad genuina que produzca esas ganancias, sino que el sistema depende de que entre cada vez más gente con plata.

El problema es que ese mecanismo no se puede sostener para siempre. Cuando deja de entrar dinero nuevo, el esquema se cae, los pagos se frenan y la mayoría de los inversores pierde su plata. Ahí es cuando se descubre la estafa.

Alejandro Muszak es un empresario argentino y fundador de Wenance, una fintech dedicada a otorgar préstamos online a sectores no bancarizados y de alto riesgo crediticio. La empresa operaba a través de marcas como Presto, Welp, Mango, Luquitas y Más Salario, y financiaba parte de su negocio con dinero captado de inversores, a quienes les prometía altos rendimientos en dólares.

RG