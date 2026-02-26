La Corte Suprema ordenó unificar dos causas vinculadas al caso de la estafa de Generación Zoe

La Corte Suprema de Justicia ordenó la unificación de dos investigaciones relacionadas al caso de la estafa de Generación Zoe, en el Juzgado Federal N°12 de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del juez Julián Ercolini.

La decisión judicial, señala Clarín, centraliza los expedientes y permite avanzar sobre un entramado que captó fondos de inversores mediante una estructura que ofrecía cursos, inversiones y supuestas oportunidades.

La primera causa correspondía al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, donde se investigaba la intermediación financiera no autorizada y pasó al fuero federal. Este fundamentó la necesidad de unificar las maniobras bajo la misma jurisdicción.

En este tramo de la investigación, se proceso a Leonardo Cositorto como presunto jefe de una asociación ilícita responsable de 1.905 hechos de estafa. Según dicta la resolución, el grupo diseño estructuras que simulaba ser una empresa próspera.

La segunda causa, presentada por Julieta Petracchi contra los responsables, quedó también a mano de la institución federal. Aquí se apuntó a la posible oferta pública e intermediación financiera irregular en el mercado de capitales.

La investigación dicta que Petracchi fue contratada por una persona que se presentaba como trader en compra y venta de criptomonedas. La mujer entregó 3.000 dólares para invertir en un edificio, pero un mes después, recibió solamente 100 dólares como retorno.

De acuerdo con el expediente, el juez del Juzgado Penal Económico N°9 sostuvo que el episodio denunciado formaba parte de una maniobra mayor, organizada bajo la modalidad de una estafa piramidal.

Los responsables habrían utilizado a distintas personas para captar capital de terceros, prometiendo beneficios que no se materializaban y alimentando el circuito fraudulento con nuevos ingresos.

Cositorto permanece detenido y acumula dos condenas firmes por asociación ilícita y estafas reiteradas. La resolución dejó firme la condena de 12 años de cárcel para el líder del grupo, además de que se confirmó en diciembre por unanimidad la condena sobre Maximiliano Javier Batista, Miguel Ángel Echegaray y Lucas Damián Camelino.