Detuvieron a "La Trader de los Buñuelos", socia de Cositorto en la Generación Zoe

Una de las principales socias de Leonardo Cositorto en el esquema de estafas piramidales de Generación Zoe fue detenida este lunes en Venezuela. Se trata de Rosa María González Rincón, quien era conocida como “La Trader de los Buñuelos”. La mujer, de 28 años y de origen venezolano, se encontraba prófuga de la Justicia, que la buscaba por su participación en la compleja red de fraude financiero que lideraba Cositorto, quien se encuentra condenado por estafa y asociación ilícita.

Sin embargo, a través de un operativo conjunto entre la Interpol y las autoridades venezolanas, que incluyó ciberpatrullaje y análisis de inteligencia digital, González Rincón fue encontrada en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela.

En el esquema delictual, González Rincón se presentaba falsamente como experta en corretaje de criptoactivos y creadora de algoritmos financieros. Además, operaba un software de demostración que no realizaba operaciones reales, generando la ilusión de ganancias extraordinarias y administraba los archivos de criptomonedas de la organización, consolidando la apariencia de solvencia y engañando a miles de víctimas, indicaron las autoridades venezolanas.

Modus operandi de Generación Zoe

La organización delictiva de Cositorto, en la que González ocupaba un lugar de relevancia, captaba personas que buscaban “invertir” sus ahorros mediante la adquisición de supuestas “membresías” para acceder a cursos de coaching, mentoring y trading, a través de los cuales, se ofrecía acceso a productos denominados bots, con la promesa de rentabilidades muy superiores al mercado financiero local.

La realidad, sin embargo, era muy distinta, las utilidades eran generadas únicamente con los aportes de nuevos inversores, retroalimentando el esquema fraudulento, detalló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

El fraude alcanzó a más de 15 mil personas en Argentina, Chile, Uruguay, España y México, con un monto estimado de entre 100 y 300 millones de dólares. Las víctimas sufrieron pérdidas irreparables: ahorros de toda la vida, jubilaciones, propiedades y graves afectaciones psicológicas, tras ser manipuladas con un discurso sectario de “fe financiera”.

Cositorto está preso en Corrientes

En tanto, Leandro Cositorto permanece preso en Argentina desde que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes confirmó su condena en diciembre de 2025 en la causa donde recibió la pena de 12 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa. En en Salta también fue sentenciado, pero todavía se aguarda al dictamen de las autoridades.

Mediante la sentencia Penal Nº305/25, se informó que se rechazaron los recursos de casación presentados por las defensas de los acusados Cositorto, Lucas Damián Camelino, Miguel Ángel Echegaray y Maximiliano Batista, sumado a los escritos de los fiscales Guillermo Barry y María Eugenia Ballara; y los querellantes sobre las absoluciones de los hermanos Nicolas Ismael y Javier Sebastián Medina.

De este modo, el STJ confirmó las condenas que a fines de febrero de 2025 fueron dictadas por el Tribunal Oral Penal de Goya donde Cositorto fue considerado jefe de la asociación ilícita y coautor por estafa junto con Batista, mientras que Echegaray y Camelino como miembros de la asociación ilícita y coautores del delito de estafa con modalidad de delito continuado.

Meses después de recibir la primera condena, en julio de este año también fue sentenciado a 11 años de cárcel en Salta. En aquella provincia también se lo acusó de estafas reiteradas y asociación ilícita.



