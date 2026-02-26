La Policía Federal calificó la agresión al camarógrafo de A24 como un "forcejeo"

Tras la agresión de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) a trabajadores de prensa esta mañana en las inmediaciones del Congreso, en el marco de un operativo contra activistas de Greenpeace, la fuerza difundió un comunicado oficial en el que aseguró que el golpe contra el camarógrafo del canal A24 fue producto de un “forcejeo” en medio de una “situación de tensión”.

El episodio se produjo luego de que 12 integrantes de la organización ambientalista irrumpieran en el Palacio Legislativo como parte de una protesta. Según detalló la PFA, tras concretarse las detenciones “se dispuso la conformación de un perímetro de seguridad a fin de impedir el ingreso o egreso de personas al sector” donde se encontraban los activistas arrestados.

Protesta de Greenpeace en el Congreso, detienen a ambientalistas y agreden a periodistas

“En ese marco, se acercó al lugar un grupo de trabajadores de prensa para cubrir el acontecimiento, por lo que el personal policial les solicitó mantener una distancia prudencial por razones operativas”, indicaron desde la fuerza en el parte difundido horas después del incidente.

De acuerdo con la versión oficial, durante el operativo “se produjo un forcejeo con un camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro de seguridad”, lo que generó “una situación de tensión” y derivó en “lesiones en el intercambio”.

Comunicado de la Policía Federal Argentina (PFA).

Las imágenes registradas por otros medios y difundidas en redes sociales muestran el momento en que el trabajador de prensa es reducido, golpeado y esposado en la vía pública.

La fuerza policial informó además que el camarógrafo, identificado como Facundo Tedeschini, fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Ramos Mejía para recibir atención médica. En un primer momento también fue demorado, aunque luego recuperó la libertad.

“En razón de lo sucedido, se dio intervención al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del Dr. Marcelo Pedro Martínez de Giorgi, Secretaría N.º 16 a cargo del Dr. Rafael Ortea Escandon, quien dispuso su soltura”, precisaron en el comunicado.

Asimismo, destacaron que “sin perjuicio de la prevención judicial labrada, se iniciaron actuaciones administrativas tendientes a evaluar integralmente los hechos sucedidos y la actuación del personal interviniente”, lo que implica la apertura de un sumario interno.

El comunicado de la Policía fue en línea con las declaraciones públicas de la exministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, quien se refirió al episodio durante la mañana. “El policía ya tiene un sumario porque no fue una conducta normal”, sostuvo, en alusión al efectivo involucrado en el hecho.

Sobre su versión de los acontecimientos, Bullrich afirmó que “el camarógrafo intentó entrar al lugar donde estaban los detenidos de Greenpeace y quiso tomar fotografías”. Sin embargo, las imágenes difundidas muestran que la agresión ocurrió sobre la vereda, fuera del edificio del Congreso.

En ese contexto, la legisladora intentó deslindar responsabilidades políticas por lo sucedido. “Esta es una actitud a analizar de fondo. Yo no puedo evaluar una tarea que está haciendo la Policía, ya no soy ministra de Seguridad”, agregó.

