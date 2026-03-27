El grupo de Whatsapp "Los Boludos de Siempre" van a juicio por el escándalo de las apuestas online

La Justicia de Córdoba elevó a juicio oral y público la causa contra Federico Felipa, presidente de Atenas de Río Cuarto, y otras once personas acusadas de haber apostado en contra de su propio club durante un partido de septiembre de 2024. El fiscal Franco Pigni impulsó los cargos por el delito de estafa tras una investigación que destapó una maniobra organizada desde adentro de la institución.

El partido en cuestión fue la derrota de Atenas frente a Juventud Unida de San Luis por 3 a 0. Sobre ese resultado, los implicados apostaron entre 100.000 y 500.000 pesos a través de la plataforma Jugadón, un sitio de apuestas legal autorizado y monitoreado por la Lotería de Córdoba.

Cómo los descubrió la Lotería

La detección de la maniobra comenzó cuando la Lotería de Córdoba advirtió un movimiento inusual en la plataforma: en poco tiempo se crearon múltiples cuentas nuevas que apostaron de forma reiterada al mismo partido y al mismo resultado.

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Al investigar esos usuarios, las autoridades constataron que muchos de ellos estaban registrados con los nombres y apellidos de los propios dirigentes de Atenas. Además de la irregularidad en las apuestas, la normativa vigente prohíbe expresamente a dirigentes y jugadores apostar en partidos en los que sus clubes estén involucrados.

El grupo de WhatsApp que lo reveló todo

El hallazgo más contundente para la Fiscalía llegó con el secuestro de los teléfonos celulares de los imputados. Ahí quedó al descubierto un grupo de WhatsApp llamado "Los Boludos de Siempre", donde se organizó toda la maniobra.

En ese chat participaban el presidente Felipa, el vicepresidente Mariano Lima, el secretario general Sergio Augustos, el tesorero Franco Panzolato, el hijo del presidente Fermín Felipa, el técnico Juan Bacir, y un funcionario provincial. También integraban el grupo las novias de algunos de los involucrados, jugadores y dos futbolistas extranjeros que actualmente se encuentran prófugos.

Entre los audios recuperados por la Fiscalía se escucha a uno de los implicados decir: "Más vale que no empatemos". En otro audio, atribuido al propio Felipa, se escucha: "El trabajo salió bien. Si esto se hace público se complica mucho."

Quiénes están acusados

Los imputados que irán a juicio son Federico Felipa (presidente), Mariano Lima (vicepresidente), Sergio Augustos (secretario general), Franco Panzolato (tesorero), Fermín Felipa (hijo del presidente), Juan Bacir (técnico), y otros miembros del entorno del club, incluidos dos jugadores extranjeros declarados prófugos. Todos enfrentan cargos por el delito de estafa.

Con la causa elevada a juicio oral, la Justicia cordobesa deberá fijar fecha para el debate. El escándalo pone bajo la lupa no solo a la dirigencia de Atenas de Río Cuarto, sino también a los controles sobre las apuestas deportivas en el fútbol de ascenso y a la presencia de funcionarios provinciales vinculados a este tipo de maniobras.

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