Asignación Universal por Hijo: cronograma de fechas de cobro de junio de 2026 por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026.

Según el esquema formalizado por el organismo previsional, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo comenzarán a percibir los montos mensuales a partir de la segunda semana del mes.

El esquema de acreditación se organizó, como es habitual, en función del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares, con el objetivo de garantizar un flujo ordenado en las entidades bancarias.

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Los pagos iniciarán el lunes 8 de junio para aquellos titulares cuyos documentos finalicen en cero, abriendo el período de liquidación de la primera mitad del año.

El cronograma continuará de forma sucesiva el martes 9 de junio para los beneficiarios con documentos terminados en uno, seguido por el miércoles 10 de junio para los finalizados en dos.

Posteriormente, las personas con DNI terminado en 3 tendrán sus fondos disponibles el jueves 11 de junio, mientras que los concluidos en cuatro harán lo propio el viernes 12 de junio.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias cubiertas por estas prestaciones sociales de carácter directo dispondrán de los montos mensuales líquidos en los plazos fijados por el calendario de asistencia:

- DNI terminados en 0: 8 de junio

- DNI terminados en 1: 9 de junio

- DNI terminados en 2: 10 de junio

- DNI terminados en 3: 11 de junio

- DNI terminados en 4: 12 de junio

- DNI terminados en 5: 16 de junio

- DNI terminados en 6: 17 de junio

- DNI terminados en 7: 18 de junio

- DNI terminados en 8: 19 de junio

- DNI terminados en 9: 22 de junio