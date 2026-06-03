Este mes, a los salarios de los trabajadores se les sumará el Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, lo que es beneficioso para aquellos que necesitan comprar los insumos del hogar. Los supermercados ofrecen distintas promociones con bancos y billeteras virtuales para poder aprovechar al máximo este ingreso extra.

El aguinaldo es un derecho de los trabajadores bajo relación de dependencia, tanto del sector público como privado, lo que incluye a empleados de planta, contratados, personal doméstico registrado y trabajadores rurales. Quedan excluidos autónomos, monotributistas y quienes trabajan de forma independiente, salvo excepciones previstas por convenios.

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Por otro lado, los jubilados y pensionados también recibirán este complemento, siempre y cuando estén registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este complemento se otorga dos veces al año: la primera es a fines de junio y la segunda, en diciembre.

Cómo calcular el aguinaldo

El SAC es equivalente al 50% del haber más alto percibido durante los últimos 6 meses, es decir, en este caso, desde enero hasta junio. Es por ello que, para calcularlo, se debe dividir el monto salarial por 12 y multiplicarlo por 6. Sin embargo, en caso de haber trabajado por menos tiempo, se otorgará un valor proporcional a la cantidad de meses laborados.

El aguinaldo se otorga dos veces al año: la primera es a fines de junio y la segunda, en diciembre.

Según la normativa actual, los empleados cobrarán el SAC en la última jornada laboral del mes, que en este caso corresponde al martes 30 de junio. Sin embargo, la Ley también prevé un plazo de 4 días hábiles posteriores en caso de no respetar la fecha establecida, por lo que tienen tiempo hasta los primeros días de julio para cumplir con este pago.

Los descuentos en supermercados para aprovechar el aguinaldo

Estas son las promociones disponibles en los principales supermercados del país para hoy, miércoles:

-Coto: hoy, este supermercado ofrece un 15% de descuento para los miembros de la Comunidad Coto y un 10% de ahorro para los beneficiarios de ANSES. Por otro lado, los usuarios que paguen con el QR de mercado Pago podrán acceder a 3 cuotas sin interés, como también es el caso de quienes abonen con NaranjaX.

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-Carrefour: la cadena francesa ofrece un 10% de descuento para los beneficiarios de ANSES, los miembros de Club La Nación y para quienes abonen con Cuenta DNI. También ofrece un 20% a 35% de ahorro en un pago con las tarjetas de Banco Patagonia, y un 15% menos al abonar con la tarjeta de crédito Carrefour Banco.

Los supermercados ofrecen distintas promociones con bancos y billeteras virtuales.

-Día: los clientes de este supermercado podrán disfrutar de un 10% de descuento hoy, junto con 3 cuotas sin interés. Las cuotas también estarán disponibles para quienes abonen con NaranjaX y también habrá un 5% de reintegro para quienes paguen a través de MODO.

-Jumbo, Disco y Vea: los supermercados de la familia Cencosud ofrecen distintos planes de hasta 24 cuotas sin interés para quienes realicen sus pagos con la tarjeta de crédito Cencopay y para clientes del Banco Macro, NaranjaX y Banco Nación. También se ofrece un 15% de descuento a jubilados y pensionados.

JSM / lr