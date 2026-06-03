Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026: la fecha límite que tienen las empresas para pagarlo

El aguinaldo, cuyo nombre técnico es Sueldo Anual Complementario (SAC), es un derecho laboral que funciona como un "salario extra" al año y se abona en dos partes: una al cerrar el primer semestre (junio) y otra al finalizar el segundo (diciembre). El monto es el 50% del sueldo bruto más alto dentro de ese semestre, incluyendo básicos y variables.

Cuánto cobro de aguinaldo en junio 2026 si mi salario es de $1.000.000

La Ley 23.041 indica que las fechas marcadas en el calendario para el pago del aguinaldo son:

- Primer pago (junio): El empleador tiene tiempo de depositarlo hasta el 30 de junio.

- Segundo pago (diciembre): La fecha límite es el 18 de diciembre. Sin embargo, la ley permite una tolerancia de 4 días hábiles extra, por lo que la fecha límite efectiva varía cada año según los feriados y fines de semana.

A partir de cuántos meses de trabajo se cobra el aguinaldo

Los empleados tienen derecho al aguinaldo desde el primer día que inicia su relación laboral.

Sin embargo, en el caso de aquellos que aún no hayan completado los 6 meses de trabajo del semestre, les corresponde un proporcional, que se calcula por días corridos trabajados.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

Para una estimación rápida, se debe dividir el mejor sueldo por 2, luego por 180, que es el promedio de días del semestre, para luego multiplicarlo por la cantidad de días trabajados.

Cabe destacar que usar 180 días es una regla práctica que da un resultado aproximado, por lo que el cálculo por días reales puede variar levemente del resultado final según la política de liquidación de la empresa.

Distintos métodos de ahorro de dinero

Desde el apartado de educación financiera de BBVA, indicaron que "si bien no hay una sola fórmula mágica, existen varias metodologías de ahorro conocidas que pueden ser de gran ayuda para estructurar las finanzas personales", a continuación están detallados los diferentes metodos:

1) La regla 50/30/20

Es uno de los métodos de ahorro más simples y consiste en dividir los ingresos netos de la siguiente manera:

- 50% para necesidades básicas: Alquiler, servicios, comida y salud.

- 30% para gastos variables: Salir a comer, ropa y todos los “gustitos".

- 20% para el ahorro: Va directo al fondo de reserva o inversión.

2) El preahorro

En lugar de ahorrar el restante a fin de mes, consiste en separar el dinero ni bien se cobra en la cuenta sueldo. Es como un "impuesto" que se paga "a uno mismo" a principio de mes y que puede servir para cumplir metas en el futuro.

3) Kakebo

Es un método que consiste en anotar todos los gastos en un cuaderno para tomar conciencia real del flujo de dinero. Cada gasto, por más pequeño que sea, debe anotarse dentro de una sección específica (ropa, alimentación, ocio).

Junio llega con aumentos de transporte, alquileres, prepagas, colegios y servicios

4) El método de los sobres

Consiste en juntar todo lo ganado en el mes y repartirlo en diferentes “sobres”, cada uno destinado a un gasto específico: alquiler, compras, pago de servicios, etc. Luego, los sobres se ordenan de gastos más a menos importantes, dejando para el final aquellos que se puede reducir o eliminar (ocio, ropa, delivery de comida, etc.).

Por último, aunque hoy se utiliza menos el efectivo, la lógica se mantiene: poder replicar este sistema digitalmente usando planillas o herramientas de organización financiera para asignarle un límite a cada categoría. El objetivo de este método es ahorrar el 10% de los ingresos mensuales.

GZ / lr