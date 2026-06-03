Antes del Mundial 2026, las principales cadenas de supermercados lanzaron una batería de promociones, descuentos y planes de financiación para incentivar las compras vinculadas al evento deportivo. Con ofertas en alimentos, bebidas, televisores y productos para el hogar, las propuestas buscan captar a los consumidores que ya comienzan a prepararse para seguir los partidos desde sus casas y aprovechar oportunidades de ahorro en distintos rubros.

Fuerte caída del consumo en shoppings y supermercados

La iniciativa más amplia corresponde a Carrefour, que presentó una nueva edición de Black Carrefour con beneficios especiales en Smart TV, alimentos, bebidas, tecnología y artículos para el hogar, además de promociones exclusivas para usuarios de su aplicación y clientes del programa Mi Carrefour.

Entre las ofertas destacadas se encuentra el 4x2 en marcas seleccionadas de vinos, una promoción orientada a quienes planean reuniones para ver los encuentros del torneo. A esto se suma un 3x2 en marcas seleccionadas de gaseosas y cervezas para ampliar las opciones de consumo durante los partidos.

Además, quienes utilicen la App Carrefour podrán acceder a un 2x1 en más de 1.000 productos seleccionados, siempre que activen previamente el cupón correspondiente. La promoción incluye artículos de consumo diario y productos básicos de distintas categorías.

Descuentos en alimentos y productos para el hogar

La cadena también anunció un 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de arroz, galletitas y papel higiénico. De esta manera, busca acercar oportunidades de ahorro en productos esenciales para el hogar en los días previos al inicio de la competencia.

Beneficio de Cuenta DNI en supermercados

Desde la empresa señalaron que "con esta nueva edición de Black Carrefour, la compañía busca combinar ahorro, financiación y premios especiales en una propuesta pensada para acompañar a Argentina en un nuevo desafío mundial".

A las promociones en consumo masivo se suma un incentivo adicional para los clientes Mi Carrefour. Quienes compren marcas participantes ingresarán automáticamente en el sorteo de 100 Smart TV de 60 pulgadas y 200 órdenes de compra por $100.000. Además, aquellos que paguen con Cuenta Digital o Tarjeta de Crédito de Carrefour Banco duplicarán sus posibilidades de ganar.

Televisores en cuotas para seguir los partidos

Los televisores aparecen como uno de los productos más promocionados en la previa del Mundial. En Carrefour habrá hasta 18 cuotas sin interés en Smart TV seleccionados. Entre las opciones incluidas figura un Smart TV Noblex 4K de 50 pulgadas con Google TV en 18 cuotas sin interés de $38.833 o con un 25% de descuento en un pago de $524.250. También se ofrece un Smart TV TCL de 43 pulgadas con Google TV por $375.200 en un pago o en 12 cuotas de $39.083.

Por su parte, Coto también lanzó promociones en este segmento y ofrece descuentos de hasta el 30% en algunos modelos de televisores. A esto se suma la posibilidad de financiarlos en hasta 12 cuotas sin interés con distintas tarjetas bancarias.

Según la propuesta vigente, un televisor de 32 pulgadas puede adquirirse con cuotas que apenas superan los $20.000.

Supermercados y precios: “No estamos recibiendo listas con aumentos”

Por último, Jumbo también se sumó a la competencia por captar a quienes buscan renovar sus equipos antes del inicio del torneo.

La cadena ofrece 24 cuotas sin interés y un 15% de descuento para quienes paguen mediante Cenco Pay, además de 12 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard en televisores. De esta manera, las principales cadenas del país concentran sus promociones en consumo, entretenimiento y financiación para aprovechar la expectativa generada por la llegada del Mundial 2026.

GZ / lr