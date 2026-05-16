Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este fin de semana

Para este sábado 16 y domingo 17 de mayo de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados presenta algunas opciones para quienes deseen aliviar el bolsillo y llenar el changuito en un contexto donde la inflación sigue bajo presión, destacándose especialmente las promociones en Día.

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Día: El rey indiscutido del ahorro este fin de semana

Este fin de semana se presenta como una gran oportunidad para llenar el changuito aprovechando los importantes descuentos que ofrece una de las cadenas de supermercados mas importantes.

- Día: La cadena de supermercados española ofrece un 20% de descuento el día sábado pagando con MODO. El descuento tiene un tope de de reintegro de $20.000 además de aplicarse con un mínimo de compra de $30.000.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este fin de semana:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 12 cuotas sin interés mediante Banco Galicia y 12 cuotas con el Banco Nación.

Por otro lado, Chango Más mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago utilizando QR como método de pago, además de ofrecer 3 cuotas sin interés con Banco Galicia.

FN