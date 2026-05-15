Atraso cambiario: los precios en dólares aumentaron 20% desde la salida del cepo

Un informe de la consultora EcoGo analiza el panorama económico argentino sobre dos realidades, por un lado un esquema financiero relativamente ordenado y, por otro, una actividad económica estancada. Estos dos aspectos se desarrollan en un contexto donde la caída de la imagen de la gestión de Javier Milei plantea dudas sobre su reelección en los comicios presidenciales que tendrán lugar en 2027.

En cuanto al panorama financiero, el reporte de la consultora de Marina Dal Poggeto describe que el flujo de dólares comerciales, las colocaciones MEP del Tesoro, el endeudamiento privado y provincial permiten sostener un dólar casi fijo en torno a $1.400 con una formación de activos externos de las familias que sigue alta.

“La lógica oficial es clara: mientras el dólar permanezca estable y la inflación converja gradualmente hacia la tasa de interés, el carry con tasa negativa sigue funcionando y el horizonte financiero se extiende. El ancla sigue siendo cambiaria. Pero la contracara en la vida real sigue complicada”, señala.

En sentido, la consultora describe que el empleo formal sigue cayendo y el informal no compensa, el crédito no despega, la mora sigue subiendo y los salarios corren detrás de la inflación. “Además, la recaudación acumula nueve meses consecutivos de caída interanual y obliga al Gobierno a profundizar el ajuste del gasto para sostener el equilibrio fiscal”.

Tipo de cambio

En cuanto la inflación, comienza a desacelerar estimando un 2,2% para mayo, “pero lo hace en medio de un dólar que se sigue apreciando. Desde la salida del cepo los precios medidos en dólares acumulan una suba cercana al 20% y el tipo de cambio real multilateral se volvió a atrasar”.

"Este dólar no es de equilibrio para la economía real (exceptuados los sectores dinámicos favorecidos por el RIGI), y desde agosto puede no serlo en el plano financiero si el aumento en la demanda (sobre todo si logran reactivar vía crédito) y la caída (estacional) en la oferta requiere un dólar más alto para que el BCRA siga comprando".

Ecogo estima que una opción sería dejarlo deslizar en cuotas mediante compras más agresivas del BCRA en estos meses (que de momento pareciera estar descartado. "La otra opción es corregir de un salto después de agosto y luego volver a anclar en un nivel en el que pueda seguir comprando dólares".

Mientras tanto, los sectores dinámicos vinculados con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) “conviven con sectores tradicionales cada vez más tensionados por la suba en los costos, salarios y tarifas en dólares”.

Con respecto al contexto político, la consultora apunta que “las encuestas que revisamos muestran una caída acelerada en la aprobación del gobierno a niveles que están lejos de ser consistentes con una victoria en primera vuelta. El principal activo del gobierno sigue siendo la fragmentación de la oposición”.

Sin embargo, “ese activo se puede transformar en un boomerang si las chances de polarización con lo que el mercado considera ‘el abismo’ aumentan”.

Las preguntas

Ecogo plantea que "la pregunta del millón es si la ‘normalización financiera’ y el intento de retomar la agenda del gobierno logran encauzar la economía y las encuestas en un círculo ‘virtuoso’ que alargue el horizonte, condición necesaria para asegurar el roll over de la deuda teniendo en cuenta la pared de vencimientos en 2027. O si por el contrario, el deterioro de las encuestas, tras una economía que no arranca, termina por dañar la gobernabilidad y lo financiero en un círculo perverso similar al evidenciado tras las PASO en agosto 2019 o tras el resultado en la Provincia de Buenos Aires en septiembre 2025".

En aquel contexto, la aparición de Estados Unidos como “prestamista de última instancia ayudó a estabilizar el frente financiero y a revertir una dinámica que parecía descontrolarse después de la elección bonaerense”. De allí surge el interrogante de “si el mercado seguirá asumiendo que ese paraguas externo continúa disponible después de las elecciones norteamericanas y si para entonces la economía real empieza a traccionar”.