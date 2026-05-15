Industria láctea: “No hay mucha demanda y va a llevar tiempo que el sector se normalice”

La industria láctea atraviesa un momento complejo tras el repunte registrado durante el año pasado. Según explicó Alejandra Vázquez, empresaria del sector, la desaceleración del consumo y las dificultades para exportar golpean de lleno a las empresas, especialmente a las pymes.

“La demanda no está muy... no hay mucha demanda, está bastante tranquilo lo que es las ventas”, sostuvo Vázquez al describir la situación actual del mercado. Además, señaló que la menor actividad alcanza tanto al sector gastronómico como a los supermercados.

Para la empresaria, el escenario responde en parte al proceso inflacionario que atravesó el país y al reacomodamiento económico posterior. “Al estabilizarse la economía, va a llevar más tiempo la recuperación”, explicó, y agregó que el crecimiento dependerá de “la cantidad de inversiones que haya para que se vaya generando más empleo y haya más demanda”.

Exportaciones frenadas y mercados cerrados

En paralelo, Vázquez destacó que el frente externo también atraviesa dificultades. Un problema sanitario vinculado a una bacteria afectó exportaciones hacia distintos destinos, mientras que los conflictos internacionales alteraron la demanda global.

“Toda la situación geopolítica no ayudaría al sector lácteo”, afirmó. Según detalló, muchos productos que no pudieron exportarse terminaron volcándose al mercado interno, generando un exceso de oferta y una mayor presión sobre los precios.

La empresaria también remarcó que exportar no es un proceso inmediato. “No es que una empresa puede exportar de la noche a la mañana”, indicó. Para acceder a mercados internacionales, explicó, las compañías deben cumplir con estrictas normas de calidad, trazabilidad e infraestructura, además de realizar inversiones importantes en las plantas productivas.

Mercosur-UE y expectativas de recuperación

Consultada sobre el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, Vázquez consideró que será positivo para el sector, aunque aclaró que los beneficios no llegarán de manera inmediata.

“Todo lo que sea ayudas para exportar viene bien”, expresó, y remarcó que Argentina tiene ventajas naturales para la producción agroganadera. Sin embargo, insistió en que se necesita tiempo para adaptar los tambos y procesos productivos a las exigencias europeas.

Pese al contexto adverso, la empresaria se mostró moderadamente optimista de cara a los próximos meses. Explicó que durante el invierno aumenta el consumo de quesos y aseguró que muchas pymes ya están realizando inversiones para ganar mercados internacionales.

“Hay muchas empresas pymes que estamos haciendo todos los deberes y todas las inversiones para poder salir a vender al mundo”, concluyó.