Fuerte caída del consumo en shoppings y supermercados

Las ventas en los supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compra anotaron una caída pronunciada en la medición interanual en abril, de acuerdo a los últimos tres informes publicados por el Indec. Esto refleja un consumo que sigue estando rezagado y no logra repuntar. En lo que va del año, ninguno de los rubros terminó en terreno positivo.

En los supermercados, las ventas retrocedieron 5,1%, por lo que el acumulado del año terminó con una variación negativa del 3,1%. Esta caída fue la más pronunciada desde abril del 2025, cuando el índice perdió 8,9%.

En la medición mensual, mostró una variación negativa cercana a 0%, al igual que el índice serie tendencia-ciclo. Las ventas totales a precios corrientes sumaron $2.464 millones y aumentaron 20,5% interanual. El ticket promedio fue de $35.817 (+25,8% contra marzo de 2025).

El rubro de las carnes volvió a ser el segmento con el mayor aumento, al incrementarse un 41,9%, seguido por Panadería (28%), Alimentos preparados y rotisería (25%) y Almacén (22,7%).

Con respecto a los medios de pago, el más utilizado por los consumidores fue la tarjeta de crédito: representó el 44,9% de las ventas y sumó más de $1.107 millones.

Para los autoservicios mayoristas, las facturaciones continuaron a la baja durante abril y anotaron una merma de 7,2%, lo que representa la mayor caída desde noviembre de 2025 (-8,3%).

En lo que va del año registran un retroceso de 2,6%; contra febrero cayeron 1,4% y el índice de la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,4%.

En total, sumaron $374.252 millones (+16,7% interanual) y el ticket promedio se ubicó en $43.954 por consumidor (+16,7% contra el mismo mes del 2025).

Al igual que en los comercios minoristas, el grupo de las carnes anotó el mayor aumento en su precio, tras incrementarse 50,5%. Le siguieron Otros (23,7%), Almacén (21,5%) y Lácteos (19,8%).

En cuanto a los medios de pago, la opción de utilizar otros que no sean los clásicos fue la más requerida con el 31,9% y totalizó $119.445 millones.

Por último, en los shoppings, las ventas anotaron la mayor caída en la comparación histórica. Fue del 13,3% y llegó a los diez meses consecutivos de bajas. Así, cerró el primer trimestre con una variación negativa de 5,7%. Mensualmente avanzó 1,5% y el índice de la serie tendencia-ciclo aumentó 0,3% contra febrero.

Los rubros que lideraron las ventas fueron “Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos” con el 38,1% de las ventas. Por debajo se ubicaron “Resto” (22,4%), “Patio de comidas, alimentos y kioscos” (17,9%) y “Electrónicos, electrodomésticos y computación” (11,6%).